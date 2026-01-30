"На цьому етапі не можемо передбачати результат": у Єврокомісії знову прокоментували можливий вступ України у 2027 році
Єврокомісія підтвердила обговорення майбутнього вступу України до ЄС у контексті мирних переговорів. Речник Гійом Мерсьє заявив, що Україна досягла стабільного прогресу та просувається дуже добре.
Деталі
"Я бачу обговорення мирної угоди, і вони тривають, тому я можу підтвердити, що в контексті цих обговорень обговорюється майбутній вступ України до ЄС, але ми не можемо на цьому етапі передбачати результат цих обговорень", - сказав речник Єврокомісії, відповідаючи на запитання щодо заяв Президента Володимира Зеленського щодо мети вступу України до ЄС у 2027 році і оцінки реалістичності на тлі прогресу України і блокади з боку Угорщини, а також деяких повідомлень після цього про спрощену процедуру, яка нібито готується для того, щоб Україна могла це зробити.
При цьому він зазначив: "З нашого боку дуже чітко, що інтеграція в ЄС може сприяти спільній меті, яка полягає у забезпеченні миру та процвітання для України".
"Що стосується процесу розширення та України, ми вже говорили в минулому, і це також дуже добре описано в нашому звіті про розширення, який ми опублікували кілька тижнів тому, що Україна досягла справді стабільного прогресу з початку дискусій та переговорів", - вказав Мерсьє.
З його слів, уже проведено "увесь процес скринінгу". "Ми вже повідомили Раді (ЄС) про всі звіти про скринінг, і ми справді працюємо над усією технічною роботою вже зараз, на цьому етапі, і ми справді дуже добре просуваємося. Тож саме в цьому контексті ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч з Україною та підтримувати її в процесі вступу", - вказав Мерсьє.
Водночас речник у відповіді не торкнувся питання 2027 року.
Доповнення
Раніше у Єврокомісії заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає.
Перед цим повідомлялося, що нібито мирний план для України передбачає її вступ до ЄС 1 січня 2027 року
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе приєднатися до ЄС до 2027 року, оскільки процес інтеграції вимагає виконання суворих норм. Він наголосив на нереалістичності швидкого вступу.