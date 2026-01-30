"На цьому етапі не можемо передбачати результат": у Єврокомісії знову прокоментували можливий вступ України у 2027 році

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 3762 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 10681 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 13581 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 16198 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 18610 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23189 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30983 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35770 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42065 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67667 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
5м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 35337 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 21352 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 15344 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 13521 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12849 перегляди
Публікації
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 1528 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 10547 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12889 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 74902 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 59972 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Кудрицький
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сумська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 2642 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 6808 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 13556 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 15376 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 33639 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot

"На цьому етапі не можемо передбачати результат": у Єврокомісії знову прокоментували можливий вступ України у 2027 році

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Єврокомісія підтвердила обговорення майбутнього вступу України до ЄС у контексті мирних переговорів. Речник Гійом Мерсьє заявив, що Україна досягла стабільного прогресу та просувається дуже добре.

"На цьому етапі не можемо передбачати результат": у Єврокомісії знову прокоментували можливий вступ України у 2027 році

У Єврокомісії підтвердили обговорення вступу України до ЄС у контексті мирних переговорів і заявили, що Україна "досягла справді стабільного прогресу" в контексті переговорів про вступ і просувається "дуже добре", заявив під час брифінгу у п'ятницю речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише УНН.

Деталі

"Я бачу обговорення мирної угоди, і вони тривають, тому я можу підтвердити, що в контексті цих обговорень обговорюється майбутній вступ України до ЄС, але ми не можемо на цьому етапі передбачати результат цих обговорень", - сказав речник Єврокомісії, відповідаючи на запитання щодо заяв Президента Володимира Зеленського щодо мети вступу України до ЄС у 2027 році і оцінки реалістичності на тлі прогресу України і блокади з боку Угорщини, а також деяких повідомлень після цього про спрощену процедуру, яка нібито готується для того, щоб Україна могла це зробити.

Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році27.01.26, 14:15 • 20105 переглядiв

При цьому він зазначив: "З нашого боку дуже чітко, що інтеграція в ЄС може сприяти спільній меті, яка полягає у забезпеченні миру та процвітання для України".

"Що стосується процесу розширення та України, ми вже говорили в минулому, і це також дуже добре описано в нашому звіті про розширення, який ми опублікували кілька тижнів тому, що Україна досягла справді стабільного прогресу з початку дискусій та переговорів", - вказав Мерсьє.

З його слів, уже проведено "увесь процес скринінгу". "Ми вже повідомили Раді (ЄС) про всі звіти про скринінг, і ми справді працюємо над усією технічною роботою вже зараз, на цьому етапі, і ми справді дуже добре просуваємося. Тож саме в цьому контексті ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч з Україною та підтримувати її в процесі вступу", - вказав Мерсьє.

Водночас речник у відповіді не торкнувся питання 2027 року.

Україна буде "технічно" готова до вступу до ЄС у 2027 році - Зеленський30.01.26, 11:23 • 3742 перегляди

Доповнення

Раніше у Єврокомісії заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає. 

Перед цим повідомлялося, що нібито мирний план для України передбачає її вступ до ЄС 1 січня 2027 року

У ЄС підтвердили європейське майбутнє України, але без конкретної дати вступу29.01.26, 18:59 • 3186 переглядiв

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе приєднатися до ЄС до 2027 року, оскільки процес інтеграції вимагає виконання суворих норм. Він наголосив на нереалістичності швидкого вступу.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна