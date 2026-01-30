ЄС не змінює підхід до тимчасового захисту українців – статус продовжено до 2027 рок

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 4464 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 11435 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 14262 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 16866 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19179 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23478 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31258 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35902 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42190 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 68022 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 75431 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 60463 перегляди
ЄС не змінює підхід до тимчасового захисту українців – статус продовжено до 2027 рок

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Європейський Союз продовжує тимчасовий захист українців, не запроваджуючи нових політик. Рішення про продовження режиму до березня 2027 року було погоджено всіма державами-членами.

ЄС не змінює підхід до тимчасового захисту українців – статус продовжено до 2027 рок

Європейський Союз не запроваджує нової політики щодо тимчасового захисту українців, які перебувають на території ЄС, а лише продовжує вже визначений раніше підхід. Про це заявив речник Європейської Комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу, передає УНН. 

Деталі

У Єврокомісії нагадали, що ключовим документом залишається комюніке, оприлюднене в червні 2025 року. Саме тоді ЄС визначив "спільний європейський шлях" щодо майбутнього осіб, переміщених з України, та ухвалив рішення про продовження режиму тимчасового захисту до березня 2027 року. Це рішення було погоджене всіма державами-членами.

"Йдеться про забезпечення стабільності та безперервного захисту, а також про поступову підготовку до можливого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів, коли необхідні умови будуть виконані", – зазначив Маркус Ламмерт.

"На цьому етапі не можемо передбачати результат": у Єврокомісії знову прокоментували можливий вступ України у 2027 році30.01.26, 18:43 • 540 переглядiв

Єврокомісія підкреслює, що її зобов’язання щодо підтримки України залишаються "непохитними", а будь-які подальші рішення щодо правового статусу українців у ЄС залежатимуть від безпекових умов та розвитку ситуації після завершення війни.

Нагадаємо, що Єврокомісія підтвердила обговорення майбутнього вступу України до ЄС у контексті мирних переговорів. Речник Гійом Мерсьє заявив, що Україна досягла стабільного прогресу та просувається дуже добре.

Рада ЄС ухвалила рекомендації для українців щодо виходу з тимчасового захисту: що треба знати16.09.25, 21:48 • 4058 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна