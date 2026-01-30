ЄС не змінює підхід до тимчасового захисту українців – статус продовжено до 2027 рок

Європейський Союз не запроваджує нової політики щодо тимчасового захисту українців, які перебувають на території ЄС, а лише продовжує вже визначений раніше підхід. Про це заявив речник Європейської Комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

У Єврокомісії нагадали, що ключовим документом залишається комюніке, оприлюднене в червні 2025 року. Саме тоді ЄС визначив "спільний європейський шлях" щодо майбутнього осіб, переміщених з України, та ухвалив рішення про продовження режиму тимчасового захисту до березня 2027 року. Це рішення було погоджене всіма державами-членами.

"Йдеться про забезпечення стабільності та безперервного захисту, а також про поступову підготовку до можливого переходу від тимчасового захисту до інших правових статусів, коли необхідні умови будуть виконані", – зазначив Маркус Ламмерт.

Єврокомісія підкреслює, що її зобов’язання щодо підтримки України залишаються "непохитними", а будь-які подальші рішення щодо правового статусу українців у ЄС залежатимуть від безпекових умов та розвитку ситуації після завершення війни.

Нагадаємо, що Єврокомісія підтвердила обговорення майбутнього вступу України до ЄС у контексті мирних переговорів. Речник Гійом Мерсьє заявив, що Україна досягла стабільного прогресу та просувається дуже добре.

