Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате

Бизнес адаптируется к реалиям сегодняшнего дня, меняет подходы к планированию, а также налаживает эффективные диалоги с властью. Об этом в интервью УНН рассказала руководитель направлений "Правовая политика", "Интеллектуальная собственность" Американской торговой палаты Юлия Борщ.

Согласно опросу, который был недавно проведен Американской торговой палатой, после верховенства права бизнес ожидает усиления национальной безопасности и обороны, а также активного разминирования территорий (47%), что является базовой предпосылкой для восстановления и расширения бизнеса. Важной является также предсказуемость и стабильность налогового законодательства (44%), ведь именно регуляторная стабильность формирует доверие к государству как к партнеру.

Важными, по словам Юлии Борщ, остаются вопросы гармонизации с европейскими стандартами в рамках евроинтеграции, а также вопросы бронирования работников, безопасность и защита работников, а также ракетные удары России по критической инфраструктуре.

Но, как отмечает Юлия Борщ, вопрос верховенства права остается ключевым. Ведь именно это позволяет эффективно обеспечивать и защищать права инвесторов.

В этом контексте вопрос недопущения необоснованного давления правоохранительных органов на бизнес имеет принципиальное значение для формирования доверия инвесторов. - подчеркнула представительница Палаты.

Генпрокурор предлагает изменить порядок регистрации уголовных производств, чтобы защитить бизнес

И работа в этом направлении ведется, например, в результате системного сотрудничества с Офисом Генерального прокурора Палата обратилась в Офис относительно 70 индивидуальных обращений от компаний-членов, из которых 46 касались давления на бизнес, а 24 - ситуаций, когда компании пострадали и искали справедливости.

По состоянию на сегодня в 36 обращениях обеспечена защита прав инвесторов, а в 19 случаях достигнут значительный прогресс, что является максимальным уровнем поддержки в пределах полномочий Офиса Генерального прокурора, включая дела, переданные на рассмотрение суда или в соответствующие уполномоченные органы. То есть такое сотрудничество демонстрирует конструктивное развитие во взаимодействии между бизнесом и правоохранительной системой и подтверждает, что институциональный диалог может давать практические результаты. - сообщила Юлия Борщ, подчеркнув, что такой диалог и реагирование на обращения бизнеса способствуют поддержке защиты прав инвесторов.

В Американской торговой палате считают, что именно последовательное и системное взаимодействие между бизнес-ассоциациями и государственными органами является одной из предпосылок улучшения бизнес-климата и укрепления доверия инвесторов к Украине.

Мы, со своей стороны, благодарны Офису Генерального прокурора за поддержку и открытость к диалогу. В то же время для нас принципиально важно не только сохранять, но и усиливать это сотрудничество. Мы убеждены, что защита прав инвесторов является нашим общим приоритетом, и готовы прилагать максимум усилий для достижения ощутимых и устойчивых результатов. - подчеркнула Юлия Борщ.

Вместе с тем, по ее словам, в условиях войны для существенного улучшения бизнес-климата решающим является не только реагирование на отдельные проблемы, а четкая концентрация на нескольких системных приоритетах, которые формируют доверие и позволяют бизнесу планировать будущее, а в условиях войны бизнес внедряет более короткие горизонты планирования.

(...) в Украине формируется "новая норма" ведения бизнеса в условиях войны, которая базируется на постоянном управлении рисками и встроенной устойчивости. Бизнес уже адаптировался через фокус на безопасности работников и непрерывности операций, активные партнерства со стейкхолдерами, гибридные модели работы, более короткие горизонты планирования и сценарный подход к принятию решений. Но для быстрого и эффективного экономического восстановления государство должно уже сейчас сосредоточиться на создании стабильных, прозрачных и предсказуемых правил игры, чтобы Украина не потеряла окно возможностей для привлечения долгосрочных инвестиций в будущем. - рассказала Юлия Борщ.

Напомним

В сентябре 2025 года по инициативе Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко был запущен портал "СтопДавление". Этот цифровой инструмент создан как часть государственной политики защиты бизнеса от неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность со стороны правоохранительных органов. Портал позволяет руководителям компаний сообщать о случаях давления, проходить верификацию, классификацию и обеспечивает системное реагирование на такие факты.

Информация, предоставленная через портал, используется для проверки сигналов, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Ранее Генпрокурор отмечал, что решение проблемы неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов является одним из важных приоритетов его работы. Для реализации этого приоритета была начата проверка уголовных производств против бизнеса. По состоянию на сентябрь 2025 года по результатам проверки более 23 тысяч уголовных производств, связанных с деятельностью бизнеса, 35% из них было закрыто из-за отсутствия объективных данных относительно состава и события уголовного правонарушения, а также из-за отсутствия судебной перспективы.