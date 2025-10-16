$41.760.01
Эксклюзив
15:34 • 4782 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10019 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20325 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26822 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38149 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61407 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21937 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38316 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30100 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25312 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Генпрокурор предлагает изменить порядок регистрации уголовных производств, чтобы защитить бизнес

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предлагает изменения в УПК, чтобы решения по делам в сфере предпринимательства принимали исключительно руководители органов прокуратуры. Это должно защитить бизнес от злоупотреблений и "автоматической" регистрации уголовных производств, которая сейчас обязывает правоохранителей открывать дела даже при отсутствии состава преступления.

Генпрокурор предлагает изменить порядок регистрации уголовных производств, чтобы защитить бизнес

В Украине фактически действует система "автоматической" регистрации уголовных производств. Даже при отсутствии состава преступления суды обязывают правоохранителей открывать дела в пользу заявителей. Чтобы предотвратить злоупотребления и защитить бизнес, глава прокуратуры предлагает внести изменения, чтобы решения по делам в сфере предпринимательства принимали исключительно руководители органов прокуратуры. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время Киевского Международного экономического форума, сообщает УНН.

В соответствии со 214 ст. УПК Украины, у нас в стране происходит почти автоматическая регистрация уголовных производств. Соблюдая требования 214 ст., мы - органы правопорядка, прокуроры, следователи - обязаны зарегистрировать… Если мы видим, что там никакого состава нет, мы отказываем. Заявитель идет в суд и суд нас обязывает... то есть принимает решение в пользу заявителя. На сегодня, по моему мнению, почти автоматическая регистрация уголовных производств 

- подчеркнул Генпрокурор.

Он отметил, что недавно выступил за изменение такого порядка и в частности ликвидацию Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций из-за его нефункциональности.

Я на СНБО предложил изменения, в частности, в статью 214 для того, чтобы защитить бизнес… Она основывается на том, что все статьи, касающиеся бизнеса... решение принимается только руководителем органа прокуратуры. Это я лично считаю, взял на себя дополнительную ответственность, проявил инициативу. Это дополнительная нагрузка на прокуроров… Я ликвидировал тот департамент (Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций – ред.), который был под руководством господина Бонюка… потому что департамент – это была прокладка для каждого прокурора. Я от бизнеса это услышал и ликвидировал его

 - отметил глава Офиса Генпрокурора.

По словам Кравченко, бизнес обращается с жалобами в этот Департамент и в ответ получает то, что этот орган не может ничего поделать, ведь "они не являются процессуальными руководителями в тех уголовных производствах, там где бизнес жалуется".

Я просчитал, что сейчас у нас идет 14-15 тысяч уголовных производств (по бизнесу – ред.) на всю страну. Мы эту цифру отработаем, проверим экспертизами: что-то будет закрываться, что-то отправляться в суд в соответствии с законом, но эта цифра не может быть более 5 тысяч производств на всю страну 

- добавил Генпрокурор.

Если законодатель не поддержит, бизнес будет знать, кто виноват 

- подытожил Кравченко.

"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса

Напомним

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства (№12439). В Федерации работодателей Украины считают, что благодаря этим изменениям бизнес получит дополнительные гарантии — четкие сроки арестов, апелляция легализации "неотложных" обысков.

Законодательные новеллы предусматривают изменения в статью 214 УПК, которая определяет порядок начала досудебного расследования. Речь идет, в частности, о порядке внесения сведений в ЕРДР, относительно преступлений по ст. 191 УК и преступлений в сфере хозяйственной деятельности, данные о уголовном правонарушении теперь вносятся в реестр только тогда, когда есть достаточно оснований руководителем прокуратуры или его заместителями. Это ограничивает практику открытия дел для количественных показателей, или по надуманным основаниям, считает председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник, который присутствовал во время обсуждения законодательных изменений на заседании профильного комитета ВР. 

Алена Уткина

ЭкономикаПолитика