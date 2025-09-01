Федерація роботодавців: зміни до КПК дають додаткові гарантії захисту бізнесу та чіткий сигнал, що кримінальні провадження не будуть інструментом тиску

Днями Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, що передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження (№12439). У Федерації роботодавців України вважають, що завдяки цим змінам бізнес отримає додаткові гарантії — чіткі строки арештів, апеляція легалізації "невідкладних" обшуків, пише УНН.

Законодавчі новели передбачають зміни до статті 214 КПК, яка визначає порядок початку досудового розслідування. Йдеться, зокрема порядок внесення відомостей в ЕРДР, щодо злочинів за ст. 191 ККУ і злочинів у сфері господарської діяльності, дані про кримінальне правопорушення тепер вносяться в реєстр лише тоді, коли є достатньо підстав керівником прокуратури або його заступниками. Це обмежує практику відкриття справ для кількісних показників, або з надуманих підстав, вважає голова ради ФРУ Дмитро Олійник, який був присутній під час обговорення законодавчих змін на засіданні профільного комітету ВР.

У Федерації роботодавців назвали плюси змін до ст. 214 КПК України щодо ст. 191 ККУ:

1. Зменшення кількості безпідставних проваджень.

Раніше будь-яка заява чи навіть анонімний сигнал могли стати підставою для автоматичного внесення до ЄРДР.

Тепер - лише після перевірки та за наявності достатніх підстав, що унеможливлює хаотичне "навантаження" бізнесу кримінальними справами.

2. Особистий контроль керівника прокуратури.

Внесення даних до ЄРДР дозволене виключно керівником органу прокуратури, що додає ваги рішенню та підвищує відповідальність.

Це усуває "ручний режим" з боку рядових прокурорів чи слідчих.

3. Удар по статистичним маніпуляціям.

Практика "наганяння" показників розкриття через масове відкриття справ за ст. 191 ККУ втрачає сенс.

Орієнтир - на якість розслідувань, а не на їх кількість.

4. Менше тиску на бізнес.

Власники компаній та топ-менеджери часто ставали мішенню для "профілактичних" справ, які відкривалися лише для створення проблем.

Тепер бізнес отримує більший імунітет від надуманих переслідувань.

5. Раціональне використання слідчих ресурсів.

Слідчі органи змушені будуть відсіювати безглузді матеріали та зосереджуватися на справах, де дійсно є склад злочину.

Це підвищує ефективність роботи всієї правоохоронної системи.

6. Запобігання рейдерським схемам.

Ст. 191 ККУ часто використовувалася як інструмент для силового захоплення підприємств через "штучні" кримінальні провадження.

Нова норма зменшує простір для зловживань у корпоративних конфліктах.

7. Зміцнення правової визначеності.

Бізнес-середовище отримує чіткий сигнал: відкриття проваджень більше не буде інструментом для тиску.

Це формує передбачуваність і покращує інвестиційний клімат.

8. Відповідність принципам ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що відкриття кримінальних проваджень без достатніх підстав є порушенням прав людини.

Ця зміна наближає Україну до європейських стандартів кримінального процесу.

Нагадаємо

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження був ухвалений за основу у лютому 2025 року. Наразі він доопрацьований до другого читання.