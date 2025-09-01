Федерация работодателей: изменения в УПК дают дополнительные гарантии защиты бизнеса и четкий сигнал, что уголовные производства не будут инструментом давления

На днях Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства (№12439). В Федерации работодателей Украины считают, что благодаря этим изменениям бизнес получит дополнительные гарантии — четкие сроки арестов, апелляция легализации "неотложных" обысков, пишет УНН.

Законодательные новеллы предусматривают изменения в статью 214 УПК, которая определяет порядок начала досудебного расследования. Речь идет, в частности, о порядке внесения сведений в ЕРДР, относительно преступлений по ст. 191 УК и преступлений в сфере хозяйственной деятельности, данные об уголовном правонарушении теперь вносятся в реестр только тогда, когда есть достаточно оснований руководителем прокуратуры или его заместителями. Это ограничивает практику открытия дел для количественных показателей, или по надуманным основаниям, считает председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник, который присутствовал во время обсуждения законодательных изменений на заседании профильного комитета ВР.

В Федерации работодателей назвали плюсы изменений в ст. 214 УПК Украины относительно ст. 191 УК Украины:

1. Уменьшение количества безосновательных производств.

Ранее любое заявление или даже анонимный сигнал могли стать основанием для автоматического внесения в ЕРДР.

Теперь - только после проверки и при наличии достаточных оснований, что делает невозможным хаотичную "нагрузку" бизнеса уголовными делами.

2. Личный контроль руководителя прокуратуры.

Внесение данных в ЕРДР разрешено исключительно руководителем органа прокуратуры, что придает вес решению и повышает ответственность.

Это устраняет "ручной режим" со стороны рядовых прокуроров или следователей.

3. Удар по статистическим манипуляциям.

Практика "нагона" показателей раскрытия через массовое открытие дел по ст. 191 УК Украины теряет смысл.

Ориентир - на качество расследований, а не на их количество.

4. Меньше давления на бизнес.

Владельцы компаний и топ-менеджеры часто становились мишенью для "профилактических" дел, которые открывались только для создания проблем.

Теперь бизнес получает больший иммунитет от надуманных преследований.

5. Рациональное использование следственных ресурсов.

Следственные органы вынуждены будут отсеивать бессмысленные материалы и сосредотачиваться на делах, где действительно есть состав преступления.

Это повышает эффективность работы всей правоохранительной системы.

6. Предотвращение рейдерских схем.

Ст. 191 УК Украины часто использовалась как инструмент для силового захвата предприятий через "искусственные" уголовные производства.

Новая норма уменьшает пространство для злоупотреблений в корпоративных конфликтах.

7. Укрепление правовой определенности.

Бизнес-среда получает четкий сигнал: открытие производств больше не будет инструментом для давления.

Это формирует предсказуемость и улучшает инвестиционный климат.

8. Соответствие принципам ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что открытие уголовных производств без достаточных оснований является нарушением прав человека.

Это изменение приближает Украину к европейским стандартам уголовного процесса.

Напомним

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства был принят за основу в феврале 2025 года. Сейчас он доработан ко второму чтению.