Генпрокурор пропонує змінити порядок реєстрації кримінальних проваджень, щоб захистити бізнес
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко пропонує зміни до КПК, щоб рішення щодо справ у сфері підприємництва ухвалювали виключно керівники органів прокуратури. Це має захистити бізнес від зловживань та "автоматичної" реєстрації кримінальних проваджень, яка нині зобов'язує правоохоронців відкривати справи навіть за відсутності складу злочину.
В Україні фактично діє система "автоматичної" реєстрації кримінальних проваджень. Навіть за відсутності складу злочину суди зобов’язують правоохоронців відкривати справи на користь заявників. Щоб запобігти зловживанням і захистити бізнес, очільник прокуратури пропонує внести зміни, аби рішення щодо справ у сфері підприємництва ухвалювали виключно керівники органів прокуратури. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.
Відповідно до 214 ст. КПК України, у нас в країні відбувається майже автоматична реєстрація кримінальних проваджень. Дотримуючись вимог 214 ст., ми - органи правопорядку, прокурори, слідчі - зобов'язані зареєструвати… Якщо ми бачимо, що там ніякого складу немає, ми відмовляємо. Заявник іде до суду і суд нас зобов'язує... тобто приймає рішення на користь заявника. На сьогодні, на мою думку, майже автоматична реєстрація кримінальних проваджень
Він зазначив, що нещодавно виступив за зміну такого порядку та зокрема ліквідацію Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій через його не функціональність.
Я на РНБО запропонував зміни, зокрема, до статті 214 для того, щоб захистити бізнес… Вона ґрунтується на тому, що всі статті, які стосуються бізнесу... рішення приймається тільки керівником органу прокуратури. Це я особисто вважаю, взяв на себе додаткову відповідальність, проявив ініціативу. Це додаткове навантаження на прокурорів… Яліквідував той департамент (Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій – ред.), який був під керівництвом пана Бонюка… тому що департамент – це була прокладка для кожного прокурора. Я від бізнесу це почув і ліквідував його
За словами Кравченка, бізнес звертається зі скаргами до цього Департаменту й у відповідь отримує те, що цей орган не може нічого вдіяти, адже "вони не є процесуальними керівниками в тих кримінальних провадженнях, там де бізнес скаржиться".
Я прорахував, що зараз в нас йде 14-15 тисяч кримінальних проваджень (щодо бізнесу – ред.) на всю країну. Ми цю цифру відпрацюємо, перевіримо експертизами: щось буде закриватися, щось відправлятися до суду відповідно до закону, але ця цифра не може бути більш ніж 5 тисяч проваджень на всю країну
Якщо законодавець не підтримає, бізнес буде знати, хто винен
"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу16.10.25, 18:32 • 1786 переглядiв
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, що передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження (№12439). У Федерації роботодавців України вважають, що завдяки цим змінам бізнес отримає додаткові гарантії — чіткі строки арештів, апеляція легалізації "невідкладних" обшуків.
Законодавчі новели передбачають зміни до статті 214 КПК, яка визначає порядок початку досудового розслідування. Йдеться, зокрема порядок внесення відомостей в ЕРДР, щодо злочинів за ст. 191 ККУ і злочинів у сфері господарської діяльності, дані про кримінальне правопорушення тепер вносяться в реєстр лише тоді, коли є достатньо підстав керівником прокуратури або його заступниками. Це обмежує практику відкриття справ для кількісних показників, або з надуманих підстав, вважає голова ради ФРУ Дмитро Олійник, який був присутній під час обговорення законодавчих змін на засіданні профільного комітету ВР.