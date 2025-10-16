Генпрокурор пропонує змінити порядок реєстрації кримінальних проваджень, щоб захистити бізнес

В Україні фактично діє система "автоматичної" реєстрації кримінальних проваджень. Навіть за відсутності складу злочину суди зобов’язують правоохоронців відкривати справи на користь заявників. Щоб запобігти зловживанням і захистити бізнес, очільник прокуратури пропонує внести зміни, аби рішення щодо справ у сфері підприємництва ухвалювали виключно керівники органів прокуратури. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Відповідно до 214 ст. КПК України, у нас в країні відбувається майже автоматична реєстрація кримінальних проваджень. Дотримуючись вимог 214 ст., ми - органи правопорядку, прокурори, слідчі - зобов'язані зареєструвати… Якщо ми бачимо, що там ніякого складу немає, ми відмовляємо. Заявник іде до суду і суд нас зобов'язує... тобто приймає рішення на користь заявника. На сьогодні, на мою думку, майже автоматична реєстрація кримінальних проваджень - підкреслив Генпрокурор.

Він зазначив, що нещодавно виступив за зміну такого порядку та зокрема ліквідацію Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій через його не функціональність.

Я на РНБО запропонував зміни, зокрема, до статті 214 для того, щоб захистити бізнес… Вона ґрунтується на тому, що всі статті, які стосуються бізнесу... рішення приймається тільки керівником органу прокуратури. Це я особисто вважаю, взяв на себе додаткову відповідальність, проявив ініціативу. Це додаткове навантаження на прокурорів… Яліквідував той департамент (Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій – ред.), який був під керівництвом пана Бонюка… тому що департамент – це була прокладка для кожного прокурора. Я від бізнесу це почув і ліквідував його - зазначив очільник Офісу Генпрокурора.

За словами Кравченка, бізнес звертається зі скаргами до цього Департаменту й у відповідь отримує те, що цей орган не може нічого вдіяти, адже "вони не є процесуальними керівниками в тих кримінальних провадженнях, там де бізнес скаржиться".

Я прорахував, що зараз в нас йде 14-15 тисяч кримінальних проваджень (щодо бізнесу – ред.) на всю країну. Ми цю цифру відпрацюємо, перевіримо експертизами: щось буде закриватися, щось відправлятися до суду відповідно до закону, але ця цифра не може бути більш ніж 5 тисяч проваджень на всю країну - додав Генпрокурор.

Якщо законодавець не підтримає, бізнес буде знати, хто винен - підсумував Кравченко.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, що передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження (№12439). У Федерації роботодавців України вважають, що завдяки цим змінам бізнес отримає додаткові гарантії — чіткі строки арештів, апеляція легалізації "невідкладних" обшуків.

Законодавчі новели передбачають зміни до статті 214 КПК, яка визначає порядок початку досудового розслідування. Йдеться, зокрема порядок внесення відомостей в ЕРДР, щодо злочинів за ст. 191 ККУ і злочинів у сфері господарської діяльності, дані про кримінальне правопорушення тепер вносяться в реєстр лише тоді, коли є достатньо підстав керівником прокуратури або його заступниками. Це обмежує практику відкриття справ для кількісних показників, або з надуманих підстав, вважає голова ради ФРУ Дмитро Олійник, який був присутній під час обговорення законодавчих змін на засіданні профільного комітету ВР.