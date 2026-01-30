$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 718 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 5226 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 10746 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13422 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16342 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 21980 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29902 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35366 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41668 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66236 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 45157 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 32744 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 18719 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 11690 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 9904 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 6012 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 7876 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 72355 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 57684 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 59944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Донецька область
Одеська область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 3882 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 10058 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 11814 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 32452 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 32587 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Український бізнес адаптується до воєнних реалій, змінюючи підходи до планування та налагоджуючи діалог з владою. Ключовими для відновлення є верховенство права, національна безпека та розмінування.

Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті

Бізнес адаптовується до реалій сьогодення, змінює підходи до планування, а також налагоджує ефективні діалоги з владою. Про це в інтерв'ю УНН розповіла керівниця напрямів "Правова політика", "Інтелектуальна власність" Американської торговельної палати Юлія Борщ. 

Згідно з опитуванням, яке було нещодавно проведене Американською торговельною палатою, після верховенства права бізнес очікує посилення національної безпеки та оборони, а також активного розмінування територій (47%), що є базовою передумовою для відновлення та розширення бізнесу. Важливою є також передбачуваність і стабільність податкового законодавства (44%), адже саме регуляторна стабільність формує довіру до держави як до партнера.

Важливими, за словами Юлії Борщ, залишаються питання гармонізація з європейськими стандартами в рамках євроінтеграції, а також питання бронювання працівників, безпека та захист працівників, а також ракетні удари росії по критичній інфраструктурі. 

Але, як наголошує Юлія Борщ, питання верховенства права залишається ключовим. Адже саме це дозволяє ефективно забезпечувати та захищати права інвесторі

У цьому контексті питання недопущення необґрунтованого тиску правоохоронних органів на бізнес має принципове значення для формування довіри інвесторів 

- наголосила представниця Палати. 

Генпрокурор пропонує змінити порядок реєстрації кримінальних проваджень, щоб захистити бізнес16.10.25, 19:12 • 3338 переглядiв

І робота в цьому напрямку ведеться, наприклад, у результаті системної співпраці з Офісом Генерального прокурора Палата звернулася до Офісу щодо 70 індивідуальних звернень від компаній-членів, з яких 46 стосувалися тиску на бізнес, а 24 - ситуацій, коли компанії постраждали та шукали справедливості.

Станом на сьогодні у 36 зверненнях забезпечено захист прав інвесторів, а у 19 випадках досягнуто значного прогресу, що є максимальним рівнем підтримки в межах повноважень Офісу Генерального прокурора, включно зі справами, переданими на розгляд суду або до відповідних уповноважених органів. Тобто така співпраця демонструє конструктивний розвиток у взаємодії між бізнесом і правоохоронною системою та підтверджує, що інституційний діалог може давати практичні результати 

- повідомила Юлія Борщ, наголосивши, що такий діалог та реагування на звернення бізнесу сприяють підтримці захисту прав інвесторів. 

В Американській торговельній палаті вважають, саме послідовна та системна взаємодія між бізнес-асоціаціями і державними органами є однією з передумов покращення бізнес-клімату та зміцнення довіри інвесторів до України. 

Ми, зі свого боку, вдячні Офісу Генерального прокурора за підтримку та відкритість до діалогу. Водночас для нас принципово важливо не лише зберігати, а й посилювати цю співпрацю. Ми переконані, що захист прав інвесторів є нашим спільним пріоритетом, і готові докладати максимум зусиль для досягнення відчутних і сталих результатів 

- наголосила Юлія Борщ.

Разом із тим, за її словами, в умовах війни для суттєвого покращення бізнес-клімату вирішальним є не лише реагування на окремі проблеми, а чітка концентрація на кількох системних пріоритетах, які формують довіру та дозволяють бізнесу планувати майбутнє, а в умовах війни бізнес впроваджує коротші горизонти планування.

(...) в Україні формується "нова норма" ведення бізнесу в умовах війни, яка базується на постійному управлінні ризиками та вбудованій стійкості. Бізнес уже адаптувався через фокус на безпеці працівників і безперервності операцій, активні партнерства зі стейкхолдерами, гібридні моделі роботи, коротші горизонти планування та сценарний підхід до ухвалення рішень. Але для швидкого й ефективного економічного відновлення держава має вже зараз зосередитися на створенні стабільних, прозорих і передбачуваних правил гри, щоб Україна не втратила вікно можливостей для залучення довгострокових інвестицій у майбутньому 

- розповіла Юлія Борщ. 

Нагадаємо 

У вересні 2025 року за ініціативи Генерального прокурора України Руслана Кравченка був запущений портал "СтопТиск". Цей цифровий інструмент створено як частину державної політики захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів. Портал дозволяє керівникам компаній повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію, класифікацію та забезпечує системне реагування на такі факти.

Інформація, надана через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Раніше Генпрокурор відзначав, що розв'язання проблеми неправомірного тиску на бізнес з боку правоохоронних органів є одним з важливих пріоритетів його роботи. Для реалізації цього пріоритету була розпочата перевірка кримінальних проваджень проти бізнесу. Станом на вересень 2025 року за результатами перевірки понад 23 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю бізнесу, 35% із них було закрито через відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а також через відсутність судової перспективи.

Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон 

– наголосив Кравченко.

Євген Царенко

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна