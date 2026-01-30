Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті

Бізнес адаптовується до реалій сьогодення, змінює підходи до планування, а також налагоджує ефективні діалоги з владою. Про це в інтерв'ю УНН розповіла керівниця напрямів "Правова політика", "Інтелектуальна власність" Американської торговельної палати Юлія Борщ.

Згідно з опитуванням, яке було нещодавно проведене Американською торговельною палатою, після верховенства права бізнес очікує посилення національної безпеки та оборони, а також активного розмінування територій (47%), що є базовою передумовою для відновлення та розширення бізнесу. Важливою є також передбачуваність і стабільність податкового законодавства (44%), адже саме регуляторна стабільність формує довіру до держави як до партнера.

Важливими, за словами Юлії Борщ, залишаються питання гармонізація з європейськими стандартами в рамках євроінтеграції, а також питання бронювання працівників, безпека та захист працівників, а також ракетні удари росії по критичній інфраструктурі.

Але, як наголошує Юлія Борщ, питання верховенства права залишається ключовим. Адже саме це дозволяє ефективно забезпечувати та захищати права інвесторі

У цьому контексті питання недопущення необґрунтованого тиску правоохоронних органів на бізнес має принципове значення для формування довіри інвесторів - наголосила представниця Палати.

Генпрокурор пропонує змінити порядок реєстрації кримінальних проваджень, щоб захистити бізнес

І робота в цьому напрямку ведеться, наприклад, у результаті системної співпраці з Офісом Генерального прокурора Палата звернулася до Офісу щодо 70 індивідуальних звернень від компаній-членів, з яких 46 стосувалися тиску на бізнес, а 24 - ситуацій, коли компанії постраждали та шукали справедливості.

Станом на сьогодні у 36 зверненнях забезпечено захист прав інвесторів, а у 19 випадках досягнуто значного прогресу, що є максимальним рівнем підтримки в межах повноважень Офісу Генерального прокурора, включно зі справами, переданими на розгляд суду або до відповідних уповноважених органів. Тобто така співпраця демонструє конструктивний розвиток у взаємодії між бізнесом і правоохоронною системою та підтверджує, що інституційний діалог може давати практичні результати - повідомила Юлія Борщ, наголосивши, що такий діалог та реагування на звернення бізнесу сприяють підтримці захисту прав інвесторів.

В Американській торговельній палаті вважають, саме послідовна та системна взаємодія між бізнес-асоціаціями і державними органами є однією з передумов покращення бізнес-клімату та зміцнення довіри інвесторів до України.

Ми, зі свого боку, вдячні Офісу Генерального прокурора за підтримку та відкритість до діалогу. Водночас для нас принципово важливо не лише зберігати, а й посилювати цю співпрацю. Ми переконані, що захист прав інвесторів є нашим спільним пріоритетом, і готові докладати максимум зусиль для досягнення відчутних і сталих результатів - наголосила Юлія Борщ.

Разом із тим, за її словами, в умовах війни для суттєвого покращення бізнес-клімату вирішальним є не лише реагування на окремі проблеми, а чітка концентрація на кількох системних пріоритетах, які формують довіру та дозволяють бізнесу планувати майбутнє, а в умовах війни бізнес впроваджує коротші горизонти планування.

(...) в Україні формується "нова норма" ведення бізнесу в умовах війни, яка базується на постійному управлінні ризиками та вбудованій стійкості. Бізнес уже адаптувався через фокус на безпеці працівників і безперервності операцій, активні партнерства зі стейкхолдерами, гібридні моделі роботи, коротші горизонти планування та сценарний підхід до ухвалення рішень. Але для швидкого й ефективного економічного відновлення держава має вже зараз зосередитися на створенні стабільних, прозорих і передбачуваних правил гри, щоб Україна не втратила вікно можливостей для залучення довгострокових інвестицій у майбутньому - розповіла Юлія Борщ.

Нагадаємо

У вересні 2025 року за ініціативи Генерального прокурора України Руслана Кравченка був запущений портал "СтопТиск". Цей цифровий інструмент створено як частину державної політики захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів. Портал дозволяє керівникам компаній повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію, класифікацію та забезпечує системне реагування на такі факти.

Інформація, надана через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Раніше Генпрокурор відзначав, що розв'язання проблеми неправомірного тиску на бізнес з боку правоохоронних органів є одним з важливих пріоритетів його роботи. Для реалізації цього пріоритету була розпочата перевірка кримінальних проваджень проти бізнесу. Станом на вересень 2025 року за результатами перевірки понад 23 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю бізнесу, 35% із них було закрито через відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а також через відсутність судової перспективи.