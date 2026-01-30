Манипуляции и попытки давления на Генпрокурора: в Совете прокуроров прокомментировали скандал с Шевчуком

Руслан Романов

Вокруг формирования Конкурсной комиссии для проведения конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) продолжаются манипуляции со стороны отдельных медиаресурсов, которые игнорируют требования действующего законодательства и, фактически, оказывают давление на Генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом заявил председатель Совета прокуроров Украины Руслан Романов, пишет УНН.

"Прежде всего вызывает беспокойство то, что отдельные медиаресурсы манипулируют ситуацией вокруг формирования состава Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, навязывая обществу свое субъективное видение. При этом ими абсолютно игнорируются требования действующего законодательства. Кроме того, считаю, что это в некоторой степени является давлением на Генерального прокурора, который своевременно, определенным Законом способом, соблюдая процедуру, предусмотренную требованиями Закона Украины "О прокуратуре", определил трех членов Конкурсной комиссии", - отметил Романов в интервью изданию "Судебно-юридическая газета".

Он подчеркнул, что Генпрокурор Руслан Кравченко действовал исключительно в рамках и способом, определенным законом, и своевременно определил членов Конкурсной комиссии.

По словам председателя Совета прокуроров, процедура отбора в Конкурсную комиссию была прозрачной и публичной. Так, 27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины утвердил рекомендации по оформлению и подаче документов кандидатами, которые были обнародованы на официальном сайте. Уже 28 ноября было объявлено о начале отбора.

Романов отметил, что документы для участия в отборе подали четверо кандидатов: трое представителей органов прокуратуры и один адвокат. Другие юристы или представители общественных организаций участия в отборе не приняли.

"Другие лица, ни юристы, ни представители общественных объединений почему-то желания принять участие в отборе не изъявили и документы не подали. В связи с этим возникает вопрос, а не боятся ли они брать на себя ответственность и при этом декларировать свое имущественное положение, как это предусмотрено", - отметил Романов.

При этом, по его словам, не было никаких обстоятельств, которые бы исключали участие этих кандидатов в отборе.

"По результатам обработки поданных документов, никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом исключали бы участие лиц в отборе, не установлено. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования", - добавил Романов.

9 декабря 2025 года Совет прокуроров принял решение предложить Генеральному прокурору назначить в состав Конкурсной комиссии трех работников прокуратуры. Однако впоследствии один из кандидатов подал заявление о самоотводе, которое Совет прокуроров удовлетворил 18 декабря, после чего Генеральному прокурору было предложено уже две кандидатуры.

"В связи с предложенным Советом прокуроров Украины недостаточным количеством кандидатов и с целью обеспечения своевременного выполнения требований абзаца 4 части 3 статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор определил адвоката Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии, поскольку он остался единственным кандидатом, который в определенный срок подал свои документы", - пояснил Романов.

Председатель Совета прокуроров отдельно подчеркнул, что закон не предусматривает возможности отмены приказа о назначении члена Конкурсной комиссии без четко определенных оснований. Речь идет о подаче личного заявления о прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии; невозможности участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более чем в течение одного месяца; внесении Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом Конкурсной комиссии; вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; признании его недееспособным или безвестно отсутствующим; или в случае смерти.

"Только в случае наличия одного из перечисленных оснований для досрочного прекращения полномочий члена Конкурсной комиссии Генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении его полномочий и определяет другого члена Конкурсной комиссии в порядке, установленном Законом Украины "О прокуратуре". Иного законного способа досрочного прекращения полномочий определенного члена Конкурсной комиссии не существует", - подчеркнул Романов.

Однако, по его словам, некоторые медиа пытаются давить на Генпрокурора и склонить его к принятию удобных для них, но незаконных решений.

"Последствиями таких действий может быть обжалование таких решений Генерального прокурора в суд, что приведет к затягиванию формирования состава Конкурсной комиссии. Скажу так, легко критиковать со стороны, не вдаваясь в требования законодательства и не понимая всей сути процедуры отбора в состав Конкурсной комиссии", - предупредил председатель Совета прокуроров.

Кроме того, Романов обратил внимание, что в настоящее время Конкурсная комиссия не может начать работу, поскольку ее полный состав еще не сформирован, ведь от Кабинета Министров Украины еще не поступили предложения относительно кандидатов от международных и иностранных организаций.

