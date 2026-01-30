$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 1042 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 5736 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11005 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13676 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16587 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22148 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30040 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35451 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41742 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66460 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Маніпуляції та спроби тиску на Генпрокурора: у Раді прокурорів прокоментували скандал із Шевчуком

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов пояснив порядок формування Конкурсної комісії для відбору керівництва САП, наголосивши на законності дій Генерального прокурора та прозорості процедури. Він уточнив, за яких підстав призначення членів комісії можуть бути скасовані.

Маніпуляції та спроби тиску на Генпрокурора: у Раді прокурорів прокоментували скандал із Шевчуком
Руслан Романов

Навколо формування Конкурсної комісії для проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) тривають маніпуляції з боку окремих медіа ресурсів, які ігнорують вимоги чинного законодавства та, фактично, чинять тиск на Генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це заявив голова Ради прокурорів України Руслан Романов, пише УНН.

"Перш за все викликає занепокоєння те, що окремі медіа ресурси маніпулюють ситуацією навколо формування складу Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, нав’язуючи суспільству своє суб’єктивне бачення. При цьому ними абсолютно ігноруються вимоги чинного законодавства. Крім того, вважаю, що це деякою мірою є тиском на Генерального прокурора, який своєчасно, у визначений Законом спосіб, дотримуючись процедури, передбаченої вимогами Закону України "Про прокуратуру", визначив трьох членів Конкурсної комісії", - зазначив Романов в інтервʼю виданню "Судово-юридична газета".

Він наголосив, що Генпрокурор Руслан Кравченко діяв виключно в межах і у спосіб, визначений законом і своєчасно визначив членів Конкурсної комісії.

За словами голови Ради прокурорів, процедура відбору до Конкурсної комісії була прозорою та публічною. Так, 27 листопада 2025 року Рада прокурорів України затвердила рекомендації щодо оформлення та подання документів кандидатами, які були оприлюднені на офіційному сайті. Вже 28 листопада було оголошено про початок відбору.

Романов зазначив, що документи для участі у відборі подали четверо кандидатів: троє представників органів прокуратури та один адвокат. Інші юристи або представники громадських організацій участі у відборі не взяли.

"Інші особи, ні юристи, ні представники громадських об’єднань чомусь бажання взяти участь у відборі не виявили та документи не подали. У зв’язку з цим виникає питання, а чи не бояться вони брати на себе відповідальність та при цьому декларувати свій майновий стан, як це передбачено", - зазначив Романов.

При цьому, за його словами, не було жодних обставин, які б унеможливлювали участь цих кандидатів у відборі. 

"За результатами опрацювання поданих документів, жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали би участь осіб у відборі не встановлено. Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди", - додав Романов.

9 грудня 2025 року Рада прокурорів ухвалила рішення запропонувати Генеральному прокурору призначити до складу Конкурсної комісії трьох працівників прокуратури. Однак згодом один із кандидатів подав заяву про самовідвід, яку Рада прокурорів задовольнила 18 грудня, після чого Генеральному прокурору було запропоновано вже дві кандидатури.

"У зв’язку із запропонованою Радою прокурорів України недостатньою кількістю кандидатів та з метою забезпечення своєчасного виконання  вимог  абзацу 4 частини 3 статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор визначив адвоката Олексія Шевчука членом Конкурсної комісії, оскільки він залишився єдиним кандидатом, який у визначений термін подав свої документи", - пояснив Романов.

В ОГП розповіли, як формувалася Конкурсна комісія з відбору керівництва САП та коли вона запрацює29.01.26, 14:10 • 2900 переглядiв

Голова Ради прокурорів окремо наголосив, що закон не передбачає можливості скасування наказу про призначення члена Конкурсної комісії без чітко визначених підстав. Йдеться про подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії; неможливість брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця; внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом Конкурсної комісії; набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього; визнання його недієздатним або безвісно зниклим; або у випадку смерті.

"Тільки у разі наявності однієї із перелічених підстав для дострокового припинення повноважень члена Конкурсної комісії Генеральний прокурор приймає рішення про дострокове припинення його повноважень та визначає іншого члена Конкурсної комісії у порядку, встановленому Законом України "Про прокуратуру". Іншого законного способу дострокового припинення повноважень визначеного члена Конкурсної комісії не існує", - підкреслив Романов.

Проте, за його словами, деякі медіа намагаються тиснути на Генпрокурора і схилити його до прийняття зручних для них, проте незаконних рішень.

"Наслідками таких дій може бути оскарження таких рішень Генерального прокурора до суду, що призведе до затягування формування складу Конкурсної комісії. Скажу так, легко критикувати зі сторони не вдаючись у вимоги законодавства та не розуміючи всю суть процедури відбору до складу Конкурсної комісії", - попередив голова Ради прокурорів.

Крім того, Романов звернув увагу, що наразі Конкурсна комісія не може розпочати роботу, оскільки її повний склад ще не сформовано, адже від Кабінету Міністрів України ще не надійшли пропозиції щодо кандидатів від міжнародних та іноземних організацій.

Національна асоціація адвокатів закликала унеможливити зовнішній тиск на роботу комісії з обрання заступника керівника САП23.01.26, 12:53 • 2855 переглядiв

Лілія Подоляк

Політика
Кабінет Міністрів України
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)