Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет 30 января 2026
Киев • УНН
31 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 31 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.
Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов27.01.26, 15:53 • 2957 просмотров