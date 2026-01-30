Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет 30 января 2026

Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 31 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.

Энергетики восстановили свет для 1,2 млн семей в Украине после российских обстрелов