Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло 30 січня 2026

Завтра у всіх областях України планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 31 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

