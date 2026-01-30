Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло 30 січня 2026
Київ • УНН
31 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра у всіх областях України планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 31 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.
