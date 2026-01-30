$42.850.08
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин опроверг захват российскими оккупантами Терноватого, Речного и Злагоды. Он сообщил, что Терноватое было зачищено от диверсионной группы, а Речное и Злагода остаются под контролем Украины.

"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин опроверг захват российскими оккупантами населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области, а также населенного пункта Злагода на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом Волошин рассказал в комментарии УНН

Детали

Сегодня, 30 января, российское минобороны заявило, что "в течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области", а также министр обороны рф "поздравил военных с "освобождением" населенного пункта Терноватое Запорожской области". 

В комментарии УНН Владислав Волошин опроверг захват населенных пунктов. 

Что касается Терноватого, то этот населенный пункт находится в полутора десятках километров от линии боевого соприкосновения. Действительно, на днях, пользуясь сложными метеоусловиями, диверсионная группа противника инфильтрировалась в этот населенный пункт, они сделали видеоподтверждение с дронов, развернули флаги в нескольких точках этого населенного пункта, сфотографировались. Но через час Силы обороны Украины провели разведывательно-поисковые действия, зачистку этого населенного пункта, и часть группы уничтожили, часть группы взяли в плен 

- сказал Волошин. 

Представитель подчеркнул, что населенный пункт Терноватое находится под контролем Сил обороны Украины, и "до линии фронта еще довольно далеко". 

По словам Волошина, вблизи населенного пункта Речное, который на Ореховском направлении, оккупанты пытаются зайти в Приморское, и завести туда группы закрепления. 

Но Речное довольно далеко в глубине нашей обороны находится. Противник, я не думаю, что он даже сможет туда инфильтрироваться. Все эти видео - это все его (россиян - ред.) Голливуд 

- добавил Волошин. 

Он подчеркнул, что инфильтрационные группы россиян по дну Каховского водохранилища пытаются зайти в Степногорск, но их там уничтожают. 

Там очень сложный рельеф местности, и используя его различными долинами, оврагами противник пытается дойти туда… инфильтрироваться вглубь нашей обороны. Но Речное находится под нашим контролем. Что касается Злагоды. О том, что Злагода оккупирована - это вообще неправдивая информация, потому что в этом населенном пункте есть наши позиции. С бойцами, которые обороняют этот населенный пункт, есть связь, и налажена логистика. Этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины 

- отметил представитель Сил обороны Юга.

В то же время он подчеркнул, что за Злагоду идут ежедневные бои, где каждый день фиксируются по одному, два, а то и по три боевых столкновения. 

За неделю-полторы враг потерял там до сотни личного состава, пытаясь захватить, взять под контроль этот населенный пункт, но Злагода и сегодня остается под контролем Сил обороны Украины, и с бойцами разговаривали сегодня… они держат оборону 

- резюмировал Волошин. 

Напомним 

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки.

Павел Башинский

