Ексклюзив
13:54 • 3378 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 8558 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 12017 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14974 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20938 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29276 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35000 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41436 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65543 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48810 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Публікації
Ексклюзиви
На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбили вже 23 атаки - Генштаб

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки ворога.

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбили вже 23 атаки - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Янжулівка, Ясна Поляна, Грем’яч, Бучки Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Товстодубове, Рогізне Сумської області 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив  54 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників в районі Зарічного та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та в районі Дронівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Степногірська.  

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу30.01.26, 08:59 • 2964 перегляди

Антоніна Туманова

