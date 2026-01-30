На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбили вже 23 атаки - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Янжулівка, Ясна Поляна, Грем’яч, Бучки Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Товстодубове, Рогізне Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з яких наразі тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників в районі Зарічного та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. Дві атаки ще тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та в районі Дронівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки.
На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Степногірська.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
