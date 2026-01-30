На фронте произошло 66 боевых столкновений, на Покровском направлении отбили уже 23 атаки - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Янжуловка, Ясная Поляна, Гремяч, Бучки Черниговской области; Безсаловка, Рыжевка, Толстодубово, Рогизно Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Всего на данном направлении произошло четыре боестолкновения, два из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону Дружелюбовки, Дробышево. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и в районе Дроновки. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Ивановки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Оленоконстантиновки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

