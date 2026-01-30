На фронте произошло 66 боевых столкновений, на Покровском направлении отбили уже 23 атаки - Генштаб

$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 3190 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 8108 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 11809 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 14768 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20755 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29146 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34923 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41385 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65416 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48732 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 38856 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 43876 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 31481 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 17479 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10091 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 3514 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 5404 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71072 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56509 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58815 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 2490 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 7988 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10116 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 31831 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31992 просмотра
На фронте произошло 66 боевых столкновений, на Покровском направлении отбили уже 23 атаки - Генштаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки врага.

На фронте произошло 66 боевых столкновений, на Покровском направлении отбили уже 23 атаки - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Янжуловка, Ясная Поляна, Гремяч, Бучки Черниговской области; Безсаловка, Рыжевка, Толстодубово, Рогизно Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Всего на данном направлении произошло четыре боестолкновения, два из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону Дружелюбовки, Дробышево. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и в районе Дроновки. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Ивановки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Оленоконстантиновки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба30.01.26, 08:59 • 2958 просмотров

Антонина Туманова

