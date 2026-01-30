Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

279 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня, наиболее горячо – на Покровском направлении, где произошло 87 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5583 дрона-камикадзе и совершили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвиженка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БпЛА и семь пунктов управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак, противник совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголевка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Красный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал.

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.

На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

