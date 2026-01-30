$42.850.08
Эксклюзив
06:30 • 5038 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 14872 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 34082 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 28027 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 24424 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 35805 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 24672 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36164 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 30826 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 33564 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений, что вдвое больше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском направлении, где произошло 87 боестолкновений.

Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

279 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня, наиболее горячо – на Покровском направлении, где произошло 87 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5583 дрона-камикадзе и совершили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвиженка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БпЛА и семь пунктов управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак, противник совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголевка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Красный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал.

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.

На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Купянск