Количество боев на фронте за сутки возросло, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений, что вдвое больше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском направлении, где произошло 87 боестолкновений.
279 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня, наиболее горячо – на Покровском направлении, где произошло 87 боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 5583 дрона-камикадзе и совершили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Гавриловка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвиженка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БпЛА и семь пунктов управления противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак, противник совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголевка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.
На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков.
На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Красный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал.
На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.
На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.
За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
