Ексклюзив
06:30
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 279 бойових зіткнень, що вдвічі більше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої зафіксовані на Покровському напрямку, де відбулося 87 боєзіткнень.

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

279 боїв сталося на фронті минулої доби, більш ніж подвоївшись у порівнянні з попереднім днем, найгарячіше - на Покровському напрямку, де сталося 87 боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 30 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного.

На Гуляйпільському напрямку противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів30.01.26, 06:33 • 2472 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ