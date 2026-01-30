"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував захоплення російськими окупантами населених пунктів Тернувате та Річне у Запорізькій області, а також населеного пункту Злагода на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це Волошин розповів у коментарі УНН.

Деталі

Сьогодні, 30 січня, російське міноборони заявили, що "протягом доби взято під контроль населений пункт Річне Запорізької області", а також міністр оборони рф "привітав військових із "звільненням" населеного пункту Тернувате Запорізької області".

У коментарі УНН Владислав Волошин заперечив захоплення населених пунктів.

Щодо Тернувате, то цей населений пункт знаходиться за півтора десятки від лінії бойового зіткнення. Дійсно, днями, користуючись складними метеоумовами, диверсійна група противника інфільтрувалася в цей населений пункт, вони зробили відеопідтвердження з дронів, розгорнули прапори в декількох точках цього населеного пункту, сфорграфувалися. Але за годину Сили оборони України провели розвідувально-пошукові дії, зачистку цього населеного пункту, і частину групи знищили, частину групи взяли в полон - сказав Волошин.

Речник наголосив, що населений пункт Тернувате перебуває під контролем Сил оборони України, і "до лінії фронту ще доволі далеко".

За словами Волошина, поблизу населеного пункту Річне, який на Оріхівському напрямку, окупанти намагаються зайти в Приморське, і завести туди групи закріплення.

Але Річне доволі далеко у глибині нашої оборони знаходиться. Противник, я не думаю, що він навіть зможе туди інфільтруватися. Всі ці відео - це все його (росіян - ред.) Голівуд - додав Волошин.

Він наголосив, що інфільтраційні групи росіян по дну Каховського водосховища намагаються зайти до Степногірська, але їх там знищують.

Там дуже складний рельєф місцевості, і використовуючи його різними долинами, ярами противник намагається дійти туди… інфільтруватися углиб нашої оборони. Але Річне знаходиться під нашим контролем. Щодо Злагоди. Про те, що Злагода окупована - це взагалі неправдива інформація, тому що у цьому населеному пункті є наші позиції. З бійцями, які обороняють цей населений пункт, є зв’язок, і налагоджена логістика. Цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України - зазначив речник Сил оборони Півдня.

Водночас він наголосив, що за Злагоду йдуть щоденні бої, де кожного дня фіксуються по одному, два, а то й по три бойових зіткнення.

За тиждень-півтора ворог втратив там до сотні особового складу, намагаючись захопити, взяти під контроль цей населений пункт, але Злагода і сьогодні залишається під контролем Сил оборони України, і з бійцями розмовляли сьогодні… вони тримають оборону - резюмував Волошин.

Нагадаємо

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки.