Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия приблизились "очень близко к соглашению", передает УНН.

Я думаю, что шанс есть. Мы стараемся. Я закончил восемь войн, все из них. Я думал, что те, возможно, будут сложнее, чем эта, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это сильно все усложняет. Тем не менее, я считаю, что мы очень близки к достижению соглашения. Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе - точнее, в прошлом месяце они потеряли 29 тыс. человек. Они потеряли 29 тыс. солдат за месяц. Вы можете в это поверить, ребята? 29 тыс. Вы теряете одного автогонщика - и это уже большое событие. А здесь 29 тыс. солдат за один месяц. Месяцем ранее - 27 тыс.