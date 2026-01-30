$42.850.08
18:51 • 1508 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 3154 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 5176 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 5952 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 10838 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 14692 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 17181 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19294 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20661 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24724 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Популярные новости
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 25029 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 19977 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 18429 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 18610 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 14379 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 5178 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 9234 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 14385 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 18617 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 78359 просмотра
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 318:42 • 1032 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 1674 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 2700 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 6000 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 10308 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина и россия близки к соглашению, несмотря на личную неприязнь Зеленского и путина. Он также упомянул о значительных потерях солдат за последний месяц.

Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия приблизились "очень близко к соглашению", передает УНН

Я думаю, что шанс есть. Мы стараемся. Я закончил восемь войн, все из них. Я думал, что те, возможно, будут сложнее, чем эта, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это сильно все усложняет. Тем не менее, я считаю, что мы очень близки к достижению соглашения. Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе - точнее, в прошлом месяце они потеряли 29 тыс. человек. Они потеряли 29 тыс. солдат за месяц. Вы можете в это поверить, ребята? 29 тыс. Вы теряете одного автогонщика - и это уже большое событие. А здесь 29 тыс. солдат за один месяц. Месяцем ранее - 27 тыс. 

- сказал Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского диктатора владимира путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев