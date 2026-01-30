Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди", передає УНН.

Я думаю, що шанс є. Ми намагаємося. Я закінчив вісім воєн, всі з них. Я думав, що ті, можливо, будуть складнішими, ніж ця, але Зеленський і путін ненавидять один одного, і це сильно все ускладнює. Проте, я вважаю, що ми дуже близькі до досягнення угоди. Сотні тисяч людей, в основному солдатів, були вбиті. Минулого тижня - точніше, минулого місяця вони втратили 29 тис. осіб. Вони втратили 29 тис. солдатів за місяць. Ви можете в це повірити, хлопці? 29 тис. Ви втрачаєте одного автогонщика - і це вже велика подія. А тут 29 тис. солдатів за один місяць. Місяцем раніше - 27 тис.