Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна та росія близькі до угоди, незважаючи на особисту неприязнь Зеленського та путіна. Він також згадав про значні втрати солдатів за останній місяць.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди", передає УНН.
Я думаю, що шанс є. Ми намагаємося. Я закінчив вісім воєн, всі з них. Я думав, що ті, можливо, будуть складнішими, ніж ця, але Зеленський і путін ненавидять один одного, і це сильно все ускладнює. Проте, я вважаю, що ми дуже близькі до досягнення угоди. Сотні тисяч людей, в основному солдатів, були вбиті. Минулого тижня - точніше, минулого місяця вони втратили 29 тис. осіб. Вони втратили 29 тис. солдатів за місяць. Ви можете в це повірити, хлопці? 29 тис. Ви втрачаєте одного автогонщика - і це вже велика подія. А тут 29 тис. солдатів за один місяць. Місяцем раніше - 27 тис.
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня.