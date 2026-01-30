$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 238 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 992 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 2360 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 4092 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 10026 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 14205 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 16826 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19039 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20505 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24547 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 24319 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 19209 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 17618 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 17490 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 13389 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 2374 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 7876 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 13449 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 17560 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 77705 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 314 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 1028 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 2066 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 5396 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 9974 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна та росія близькі до угоди, незважаючи на особисту неприязнь Зеленського та путіна. Він також згадав про значні втрати солдатів за останній місяць.

Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди", передає УНН

Я думаю, що шанс є. Ми намагаємося. Я закінчив вісім воєн, всі з них. Я думав, що ті, можливо, будуть складнішими, ніж ця, але Зеленський і путін ненавидять один одного, і це сильно все ускладнює. Проте, я вважаю, що ми дуже близькі до досягнення угоди. Сотні тисяч людей, в основному солдатів, були вбиті. Минулого тижня - точніше, минулого місяця вони втратили 29 тис. осіб. Вони втратили 29 тис. солдатів за місяць. Ви можете в це повірити, хлопці? 29 тис. Ви втрачаєте одного автогонщика - і це вже велика подія. А тут 29 тис. солдатів за один місяць. Місяцем раніше - 27 тис. 

- сказав Трамп. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора володимира путіна не здійснювати ударів по Києву та іншим містам України протягом тижня.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ