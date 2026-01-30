$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 2220 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 8000 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 12041 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 14702 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 17421 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22550 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30429 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35574 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41896 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 67002 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 73482 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 58672 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 60896 просмотра
ЕС планирует принять Украину в 2027 году для доступа к следующему бюджету - Орбан

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что ЕС планирует принять Украину в свой состав в 2027 году для получения финансирования из следующего бюджета. Орбан выступает против членства Украины, считая, что это отберет средства у стран Центральной Европы.

ЕС планирует принять Украину в 2027 году для доступа к следующему бюджету - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Европейский Союз якобы планирует принять Украину в состав ЕС в 2027 году, чтобы она могла получить финансирование из следующего семилетнего бюджета Евросоюза, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Орбана, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы представили документ с планами Брюсселя по вступлению Украины.

"Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что хотят дать Украине деньги из бюджета ЕС, семилетнего бюджета, который начнется в 2028 году. Это означает, что эти средства заберут у нас, у центральноевропейских стран", – заявил Орбан.

Он добавил, что, по его мнению, существует ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала нового бюджетного периода.

Орбан снова выступил против членства Украины в Евросоюзе, заявив, что Украина якобы "не может защитить Европу от России" и, наоборот, "втянет Европу в войну".

Также венгерский премьер считает, что средства, которые планируют направить Украине, стоит использовать на развитие армий стран ЕС.

Кроме того, он заявил, что Украину якобы следует оставить "между двумя блоками" из соображений безопасности.

Издание отмечает, что эти заявления Орбана следует рассматривать в контексте предстоящих выборов в Венгрии, где тема Украины является одной из ключевых.

Согласно последнему опросу Zavecz Research, оппозиционная партия Tisza имеет поддержку 49% определенных избирателей, тогда как партия Орбана Fidesz — 39%.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС до 2027 года. Он заявил, что до конца 2026 года Украина выполнит основные шаги, необходимые для членства.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира