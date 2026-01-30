ЕС планирует принять Украину в 2027 году для доступа к следующему бюджету - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Европейский Союз якобы планирует принять Украину в состав ЕС в 2027 году, чтобы она могла получить финансирование из следующего семилетнего бюджета Евросоюза, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Орбана, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы представили документ с планами Брюсселя по вступлению Украины.

"Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что хотят дать Украине деньги из бюджета ЕС, семилетнего бюджета, который начнется в 2028 году. Это означает, что эти средства заберут у нас, у центральноевропейских стран", – заявил Орбан.

Он добавил, что, по его мнению, существует ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала нового бюджетного периода.

Орбан снова выступил против членства Украины в Евросоюзе, заявив, что Украина якобы "не может защитить Европу от России" и, наоборот, "втянет Европу в войну".

Также венгерский премьер считает, что средства, которые планируют направить Украине, стоит использовать на развитие армий стран ЕС.

Кроме того, он заявил, что Украину якобы следует оставить "между двумя блоками" из соображений безопасности.

Издание отмечает, что эти заявления Орбана следует рассматривать в контексте предстоящих выборов в Венгрии, где тема Украины является одной из ключевых.

Согласно последнему опросу Zavecz Research, оппозиционная партия Tisza имеет поддержку 49% определенных избирателей, тогда как партия Орбана Fidesz — 39%.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС до 2027 года. Он заявил, что до конца 2026 года Украина выполнит основные шаги, необходимые для членства.