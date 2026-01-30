ЄС планує прийняти Україну у 2027 році для доступу до наступного бюджету - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Європейський Союз нібито планує прийняти Україну до складу ЄС у 2027 році, щоб вона могла отримати фінансування з наступного семирічного бюджету Євросоюзу, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ із планами Брюсселя щодо вступу України.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що хочуть дати Україні гроші з бюджету ЄС, семирічного бюджету, який почнеться у 2028 році. Це означає, що ці кошти заберуть у нас, у центральноєвропейських країн", – заявив Орбан.

Він додав, що, на його думку, існує обмежений час для вступу України до ЄС до початку нового бюджетного періоду.

Орбан знову виступив проти членства України в Євросоюзі, заявивши, що Україна нібито "не може захистити Європу від росії" і, навпаки, "втягне Європу у війну".

Також угорський прем’єр вважає, що кошти, які планують спрямувати Україні, варто використати на розвиток армій країн ЄС.

Крім того, він заявив, що Україну нібито слід залишити "між двома блоками" з міркувань безпеки.

Видання зазначає, що ці заяви Орбана слід розглядати в контексті майбутніх виборів в Угорщині, де тема України є однією з ключових.

Згідно з останнім опитуванням Zavecz Research, опозиційна партія Tisza має підтримку 49% визначених виборців, тоді як партія Орбана Fidesz — 39%.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Він заявив, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.