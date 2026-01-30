ЄС планує прийняти Україну у 2027 році для доступу до наступного бюджету - Орбан

$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 2288 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 8122 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 12101 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 14758 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 17460 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22570 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30442 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35579 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41901 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67020 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТП
30 січня, 08:38 • 33890 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами
30 січня, 09:47 • 19839 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
10:58 • 13227 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років
11:39 • 11444 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
12:58 • 10349 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
13:45 • 8384 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
12:58 • 10607 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 73533 перегляди
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 73533 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
29 січня, 16:36 • 58717 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
29 січня, 15:15 • 60936 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук
15:51 • 1124 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове
13:24 • 5294 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років
11:39 • 11668 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
10:58 • 13463 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
29 січня, 18:08 • 33024 перегляди
ЄС планує прийняти Україну у 2027 році для доступу до наступного бюджету - Орбан

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС планує прийняти Україну до свого складу у 2027 році для отримання фінансування з наступного бюджету. Орбан виступає проти членства України, вважаючи, що це відбере кошти у країн Центральної Європи.

ЄС планує прийняти Україну у 2027 році для доступу до наступного бюджету - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Європейський Союз нібито планує прийняти Україну до складу ЄС у 2027 році, щоб вона могла отримати фінансування з наступного семирічного бюджету Євросоюзу, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ із планами Брюсселя щодо вступу України.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що хочуть дати Україні гроші з бюджету ЄС, семирічного бюджету, який почнеться у 2028 році. Це означає, що ці кошти заберуть у нас, у центральноєвропейських країн", – заявив Орбан.

Він додав, що, на його думку, існує обмежений час для вступу України до ЄС до початку нового бюджетного періоду.

Орбан знову виступив проти членства України в Євросоюзі, заявивши, що Україна нібито "не може захистити Європу від росії" і, навпаки, "втягне Європу у війну".

Також угорський прем’єр вважає, що кошти, які планують спрямувати Україні, варто використати на розвиток армій країн ЄС.

Крім того, він заявив, що Україну нібито слід залишити "між двома блоками" з міркувань безпеки.

Видання зазначає, що ці заяви Орбана слід розглядати в контексті майбутніх виборів в Угорщині, де тема України є однією з ключових.

Згідно з останнім опитуванням Zavecz Research, опозиційна партія Tisza має підтримку 49% визначених виборців, тоді як партія Орбана Fidesz — 39%.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Він заявив, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.

Андрій Тимощенков

