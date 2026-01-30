$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 2010 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 7442 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 11793 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 14460 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 17237 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22478 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30361 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35560 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41878 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66878 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
«Калибр» (семейство ракет)

В Украине посвятили монету ракете "Паляница": как она выглядит и где ее приобрести

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"" номиналом 5 гривен. Она посвящена первой отечественной дальнобойной системе вооружения с турбореактивным двигателем.

В Украине посвятили монету ракете "Паляница": как она выглядит и где ее приобрести

Сегодня в Украине вводят в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"", передает УНН со ссылкой на НБУ.

Контекст

Ракета-дрон "Паляница" - первая отечественная дальнобойная система вооружения с турбореактивным двигателем, предназначенная для высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

Она способна поражать цели на расстоянии до 650 км, эффективно преодолевая системы противовоздушной обороны благодаря низкой высоте полета (от 15 до 500 м) и скорости до 900 км/ч.

"Паляница" – это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, закаляющейся в борьбе за свободу, подчеркнули в НБУ.

НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы24.12.25, 12:52 • 4428 просмотров

Как выглядит монета?

Монета "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"" имеет номинал 5 гривен.

На ее аверсе изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляница", поражающей вражеского змея.

На реверсе монеты изображена атака украинской дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху – надпись ПАЛЯНИЦА.

Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор: Владимир Атаманчук.

Как и когда можно приобрести монету?

Памятная монета "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"" введена в обращение 30 января 2026 года.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (перечень есть на сайте НБУ) начнется в феврале 2026 года.

НБУ выпустил монету, посвященную беспилотнику "Magura": что на ней изображено13.12.25, 19:50 • 5238 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Техника
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Национальный банк Украины
Вооруженные силы Украины
Украина