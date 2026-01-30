В Украине посвятили монету ракете "Паляница": как она выглядит и где ее приобрести

Сегодня в Украине вводят в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"", передает УНН со ссылкой на НБУ.

Контекст

Ракета-дрон "Паляница" - первая отечественная дальнобойная система вооружения с турбореактивным двигателем, предназначенная для высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

Она способна поражать цели на расстоянии до 650 км, эффективно преодолевая системы противовоздушной обороны благодаря низкой высоте полета (от 15 до 500 м) и скорости до 900 км/ч.

"Паляница" – это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, закаляющейся в борьбе за свободу, подчеркнули в НБУ.

Как выглядит монета?

Монета "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"" имеет номинал 5 гривен.

На ее аверсе изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляница", поражающей вражеского змея.

На реверсе монеты изображена атака украинской дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху – надпись ПАЛЯНИЦА.

Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор: Владимир Атаманчук.

Как и когда можно приобрести монету?

Памятная монета "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляница"" введена в обращение 30 января 2026 года.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (перечень есть на сайте НБУ) начнется в феврале 2026 года.

