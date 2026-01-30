В Україні присвятили монету ракеті "Паляниця": як вона виглядає та де її придбати

Сьогодні в Україні вводять в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"", передає УНН із посиланням на НБУ.

Контекст

Ракета-дрон "Паляниця" - перша вітчизняна далекобійна система озброєння з турбореактивним двигуном, що призначена для високоточних ударів Збройних Сил України по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника.

Вона здатна вражати цілі на відстані до 650 км, ефективно долаючи системи протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту (від 15 до 500 м) та швидкості до 900 км/год.

"Паляниця" – це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що гартується в боротьбі за свободу, наголосили в НБУ.

Як виглядає монета?

Монета "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"" має номінал 5 гривень.

На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", що вражає ворожого змія.

На реверсі монети зображено атаку української далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі – напис ПАЛЯНИЦЯ.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Атаманчук.

Як і коли можна придбати монету?

Пам’ятна монета "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"" введена в обіг 30 січня 2026 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами (перелік є на сайті НБУ) розпочнеться в лютому 2026 року.

