В Україні присвятили монету ракеті "Паляниця": як вона виглядає та де її придбати

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 2044 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 7510 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11824 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 14490 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 17257 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22487 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30368 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35560 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41878 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66891 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 33711 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 19683 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 12994 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 11205 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 10093 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 7964 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 10262 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 73321 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 58522 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 60751 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Ляшко
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 758 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 5030 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 11352 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 13137 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 32919 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

В Україні присвятили монету ракеті "Паляниця": як вона виглядає та де її придбати

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"" номіналом 5 гривень. Вона присвячена першій вітчизняній далекобійній системі озброєння з турбореактивним двигуном.

В Україні присвятили монету ракеті "Паляниця": як вона виглядає та де її придбати

Сьогодні в Україні вводять в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"", передає УНН із посиланням на НБУ.

Контекст

Ракета-дрон "Паляниця" - перша вітчизняна далекобійна система озброєння з турбореактивним двигуном, що призначена для високоточних ударів Збройних Сил України по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника.

Вона здатна вражати цілі на відстані до 650 км, ефективно долаючи системи протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту (від 15 до 500 м) та швидкості до 900 км/год.

"Паляниця" – це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що гартується в боротьбі за свободу, наголосили в НБУ.

НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези24.12.25, 12:52 • 4428 переглядiв

Як виглядає монета?

Монета "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"" має номінал 5 гривень. 

На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", що вражає ворожого змія. 

На реверсі монети зображено атаку української далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі – напис ПАЛЯНИЦЯ.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Атаманчук.

Як і коли можна придбати монету?

Пам’ятна монета "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"" введена в обіг 30 січня 2026 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами (перелік є на сайті НБУ) розпочнеться в лютому 2026 року.

НБУ випустив монету, присвячену безпілотнику "Magura": що на ній зображено13.12.25, 19:50 • 5238 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Національний банк України
Збройні сили України
Україна