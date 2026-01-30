"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
15:18 • 1546 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 6684 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 11419 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 14093 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 16941 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22342 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30231 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35516 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41822 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66718 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 33324 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 19291 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12424 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10629 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 8948 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 7240 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 9372 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 72948 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 58194 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 60431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Ляшко
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Волынская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 222 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 4548 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10819 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12611 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32731 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Актриса Анна Саливанчук сообщила, что ее племянница Валерия родила сына Ореста. Это событие сделало Саливанчук "бабушкой", а ее мать – прабабушкой.

"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук поделилась радостной новостью — в семье знаменитости появился малыш, а артистка соответственно стала бабушкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram селебритис.

Как оказалось, племянница Анны - Валерия - впервые стала мамой. Девушка родила сына. Вместе с мужем они дали имя малышу. Мальчика назвали Орестом. Для Анны это событие стало чрезвычайно эмоциональным.

"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности10.01.26, 15:08 • 68208 просмотров

У себя в Instagram-stories Саливанчук рассказала, что получила видео с младенцем в личном сообщении и очень растрогалась. Актриса тепло поздравила родного человека и поддержала новоиспеченную маму, отметив при этом, насколько сейчас важно ценить счастливые мгновения, даже в сложные времена, которые переживает Украина.

"Сегодня я стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу", — трогательно написала актриса.

Это событие стало настоящим праздником для семьи Анны Саливанчук, которая делится радостью со своими подписчиками в соцсетях.

Станислав Кармазин

УНН Lite
Социальная сеть
Война в Украине
Украина