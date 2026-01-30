"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук поделилась радостной новостью — в семье знаменитости появился малыш, а артистка соответственно стала бабушкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram селебритис.

Как оказалось, племянница Анны - Валерия - впервые стала мамой. Девушка родила сына. Вместе с мужем они дали имя малышу. Мальчика назвали Орестом. Для Анны это событие стало чрезвычайно эмоциональным.

У себя в Instagram-stories Саливанчук рассказала, что получила видео с младенцем в личном сообщении и очень растрогалась. Актриса тепло поздравила родного человека и поддержала новоиспеченную маму, отметив при этом, насколько сейчас важно ценить счастливые мгновения, даже в сложные времена, которые переживает Украина.

"Сегодня я стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу", — трогательно написала актриса.

Это событие стало настоящим праздником для семьи Анны Саливанчук, которая делится радостью со своими подписчиками в соцсетях.