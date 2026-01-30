"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук
Київ • УНН
Актриса Анна Саліванчук повідомила, що її племінниця Валерія народила сина Ореста. Ця подія зробила Саліванчук "бабусею", а її матір – прабабусею.
Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук поділилася радісною новиною — у родині знаменитості з’явився малюк, а артистка відповідно стала бабусею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.
Як виявилося, племінниця Анни - Валерія - вперше стала мамою. Дівчина народила сина. Разом із чоловіком вони дали ім’я малюку. Хлопчика назвали Орестом. Для Анни ця подія стала надзвичайно емоційною.
У себе в Instagram-stories Саліванчук розповіла, що отримала відео з немовлям в особистому повідомленні та дуже розчулилася. Акторка тепло привітала рідну людину та підтримала новоспечену маму, зазначивши при цьому, наскільки нині важливо цінувати щасливі миті, навіть у складні часи, які переживає Україна.
"Сьогодні я стала бабусею, а моя мама — прабабусею. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео й аж плачу", — зворушливо написала акторка.
Ця подія стала справжнім святом для родини Анни Саліванчук, яка ділиться радістю зі своїми підписниками в соцмережах.