Ексклюзив
15:18 • 1318 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 6248 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11238 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13908 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16787 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22256 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30144 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35488 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41790 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66618 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Актриса Анна Саліванчук повідомила, що її племінниця Валерія народила сина Ореста. Ця подія зробила Саліванчук "бабусею", а її матір – прабабусею.

"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук

Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук поділилася радісною новиною — у родині знаменитості з’явився малюк, а артистка відповідно стала бабусею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.

Як виявилося, племінниця Анни - Валерія - вперше стала мамою. Дівчина народила сина. Разом із чоловіком вони дали ім’я малюку. Хлопчика назвали Орестом. Для Анни ця подія стала надзвичайно емоційною.

“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10.01.26, 15:08 • 68207 переглядiв

У себе в Instagram-stories Саліванчук розповіла, що отримала відео з немовлям в особистому повідомленні та дуже розчулилася. Акторка тепло привітала рідну людину та підтримала новоспечену маму, зазначивши при цьому, наскільки нині важливо цінувати щасливі миті, навіть у складні часи, які переживає Україна.

"Сьогодні я стала бабусею, а моя мама — прабабусею. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео й аж плачу", — зворушливо написала акторка.

Ця подія стала справжнім святом для родини Анни Саліванчук, яка ділиться радістю зі своїми підписниками в соцмережах.

Станіслав Кармазін

