Эксклюзив
17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
публикации
Эксклюзивы
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
29 января, 16:36
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране

Киев

 • 82 просмотра

В феврале 2026 года в украинских кинотеатрах выходят пять новых фильмов разных жанров. Среди них драма "Грозовой перевал", триллер "Путь к преступлению" и документальный фильм об Элвисе Пресли.

Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране

В феврале в украинских кинотеатрах выходят пять долгожданных новинок разных жанров – от комедий и драм до документальных лент и триллеров. Зрителям обещают интересные сюжеты, яркие эмоции и истории, которые точно стоит увидеть на большом экране. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

Грозовой перевал (Wuthering Heights)

Это история страстной и разрушительной любви между Хитклифом и Кэтрин Эрншо, разворачивающаяся на фоне мрачных английских пустошей. Социальные барьеры, гордость и ошибки приводят к трагедиям, отравляющим жизнь не только героев, но и следующего поколения. Фильм исследует темы мести, одержимости, классового неравенства и силы чувств, не угасающих даже после смерти.

• Жанр: драма;

• Страна: США;

• Режиссер: Эмеральд Феннелл;

• Актеры: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Мартин Клунз, Юэн Митчелта.

В украинском прокате с: 12.02.2026.

Путь к преступлению (Crime 101)

Под знойным небом Лос-Анджелеса "Путь к преступлению" рассказывает о хитром грабителе, который серией дерзких нападений вдоль трассы 101 бросает вызов полиции. Планируя последнее рискованное дело, он неожиданно знакомится с разочарованной страховой брокершей, также стоящей на грани перемен. Тем временем настойчивый детектив постепенно выходит на их след. Когда афера приближается, роли преследователя и жертвы смешиваются, заставляя каждого столкнуться с последствиями собственного выбора.

• Жанр: триллер, криминал;

• Страна: США;

• Режиссер: Барт Лейтон;

• Актеры: Марк Руффало, Крис Хемсворт, Холли Берри, Дженнифер Джейсон Ли, Барри Кеоган, Моника Барбаро, Ник Нолти.

В украинском прокате с: 12.02.2026.

Эта штука работает? (Is This Thing On?)

Алекс, переживая болезненный развод и кризис среднего возраста, пытается начать все с нуля, ища себя на комедийной сцене Нью-Йорка. Выступления становятся для него способом переосмыслить собственные ошибки, страхи и потери. В это же время Тесс задумывается над тем, сколько личных желаний и возможностей она пожертвовала ради семьи. Им обоим приходится учиться совмещать общее родительство со стремлением сохранить собственную идентичность и право на новую жизнь.

• Жанр: драма, комедия;

• Страна: США;

• Режиссер: Брэдли Купер;

• Актеры: Уилл Арнетт, Лора Дерн, Брэдли Купер, Андра Дэй, Киаран Хайндс.

В украинском прокате с: 19.02.2026.

Элвис Пресли и концерт (EPiC: Elvis Presley In Concert)

Документальный фильм об Элвисе Пресли рассказывает о пути человека, который навсегда изменил мировую музыку. Лента прослеживает его становление от детства до статуса иконы рок-н-ролла, сочетая творческие триумфы с личными драмами. Через архивные материалы, которые еще никогда не публиковались, и свидетельства современников раскрывается образ Элвиса вне сцены. Фильм также показывает его огромное влияние на культуру, моду и последующие поколения музыкантов.

• Жанр: документальные, мюзикл;

• Страна: США;

• Режиссеры: Баз Лурманн;

• Актеры: Элвис Пресли.

В украинском прокате с: 26.02.2026.

Отец, мать, сестра, брат (Father Mother Sister Brother)

Все три новеллы сосредоточены на сложных отношениях между взрослыми детьми, их эмоционально отстраненными родителями и между собой. Каждая история разворачивается в современности, но в другой стране: отец — на северо-востоке США, мать — в Дублине, а сестра и брат — в Париже. Лента предстает как серия тонких психологических портретов, построенных на наблюдении без осуждения. Это комедия с тихим юмором, в которой ощутимо звучит нотка меланхолии.

• Жанр: драма, комедия;

• Страна: США, Италия, Франция, Ирландия, Германия;

• Режиссер: Джим Джармуш;

• Актеры: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Вики Крипс, Том Уэйтс, Майим Бялик.

В украинском прокате с: 26.02.2026.

Ольга Розгон

