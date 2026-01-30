П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екрані

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
17:20 • 2282 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 7898 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 13157 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 15955 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 18359 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20068 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24158 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31808 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 36181 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42475 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.5м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 37472 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 23384 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 18128 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 16321 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 16033 перегляди
Публікації
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 5846 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 12454 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 16041 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 76776 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 61736 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 14 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 932 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 4468 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 8930 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 16322 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Шахед-136

П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екрані

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У лютому 2026 року в українських кінотеатрах виходять п'ять нових фільмів різних жанрів. Серед них драма "Буремний перевал", трилер "Шлях до злочину" та документальний фільм про Елвіса Преслі.

П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екрані

У лютому в українських кінотеатрах виходять п’ять довгоочікуваних новинок різних жанрів - від комедій і драм до документальних стрічок та трилерів. Глядачам обіцяють цікаві сюжети, яскраві емоції та історії, що точно варто побачити на великому екрані. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Буремний перевал (Wuthering Heights)

Це історія пристрасного й руйнівного кохання між Гіткліфом та Кетрін Ерншо, що розгортається на тлі похмурих англійських пустищ. Соціальні бар’єри, гордість і помилки призводять до трагедій, які отруюють життя не лише героїв, а й наступного покоління. Фільм досліджує теми помсти, одержимості, класової нерівності та сили почуттів, що не згасають навіть після смерті.

• Жанр: драма;

• Країна: США;

• Режисер: Емеральд Феннелл;

• Актори: Марґо Роббі, Джейкоб Елорді, Хонґ Чау, Шазад Латіф, Елісон Олівер, Мартін Клунз, Юен Мітчелта.

В українському прокаті з: 12.02.2026.

Шлях до злочину (Crime 101)

Під спекотним небом Лос-Анджелеса "Шлях до злочину" розповідає про хитрого грабіжника, який серією зухвалих нападів уздовж траси 101 кидає виклик поліції. Плануючи останню ризиковану справу, він несподівано знайомиться з розчарованою страховою брокеркою, що також стоїть на межі змін. Тим часом наполегливий детектив поступово виходить на їхній слід. Коли афера наближається, ролі переслідувача й жертви змішуються, змушуючи кожного зіткнутися з наслідками власного вибору.

• Жанр: трилер, кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Барт Лейтон;

• Актори: Марк Руффало, Кріс Гемсворт, Геллі Беррі, Дженніфер Джейсон Лі, Баррі Кіоґан, Моніка Барбаро, Нік Нолті.

В українському прокаті з: 12.02.2026.

Ця річ працює? (Is This Thing On?)

Алекс, переживаючи болісне розлучення й кризу середнього віку, намагається почати все з нуля, шукаючи себе на комедійній сцені Нью-Йорка. Виступи стають для нього способом переосмислити власні помилки, страхи та втрати. У цей самий час Тесс замислюється над тим, скільки особистих бажань і можливостей вона пожертвувала заради сім’ї. Їм обом доводиться вчитися поєднувати спільне батьківство з прагненням зберегти власну ідентичність і право на нове життя.

• Жанр: драма, комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Бредлі Купер;

• Актори: Вілл Арнетт, Лора Дерн, Бредлі Купер, Андра Дей, К'яран Гайндс.

В українському прокаті з: 19.02.2026.

Елвіс Преслі і концерт (EPiC: Elvis Presley In Concert)

Документальний фільм про Елвіса Преслі розповідає про шлях людини, яка назавжди змінила світову музику. Стрічка простежує його становлення від дитинства до статусу ікони рок-н-ролу, поєднуючи творчі тріумфи з особистими драмами. Через архівні матеріали, які ще ніколи не публікувались та свідчення сучасників розкривається образ Елвіса поза сценою. Фільм також показує його величезний вплив на культуру, моду та наступні покоління музикантів.

• Жанр: документальні, мюзікл;

• Країна: США;

• Режисери: Баз Лурманн;

• Актори: Елвіс Преслі.

В українському прокаті з: 26.02.2026.

Батько, мати, сестра, брат (Father Mother Sister Brother)

Усі три новели зосереджені на складних стосунках між дорослими дітьми, їхніми емоційно віддаленими батьками та між собою. Кожна історія розгортається в сучасності, але в іншій країні: батько — на північному сході США, мати — у Дубліні, а сестра та брат — у Парижі. Стрічка постає як серія тонких психологічних портретів, побудованих на спостереженні без осуду. Це комедія з тихим гумором, у якій відчутно звучить нотка меланхолії.

• Жанр: драма, комедія;

• Країна: США, Італія, Франція, Ірландія, Німеччина;

• Режисер: Джим Джармуш;

• Актори: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Ремплінґ, Вікі Кріпс, Том Вейтс, Маїм Бялік.

В українському прокаті з: 26.02.2026.

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite