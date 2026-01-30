П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екрані

У лютому в українських кінотеатрах виходять п’ять довгоочікуваних новинок різних жанрів - від комедій і драм до документальних стрічок та трилерів. Глядачам обіцяють цікаві сюжети, яскраві емоції та історії, що точно варто побачити на великому екрані. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Буремний перевал (Wuthering Heights)

Це історія пристрасного й руйнівного кохання між Гіткліфом та Кетрін Ерншо, що розгортається на тлі похмурих англійських пустищ. Соціальні бар’єри, гордість і помилки призводять до трагедій, які отруюють життя не лише героїв, а й наступного покоління. Фільм досліджує теми помсти, одержимості, класової нерівності та сили почуттів, що не згасають навіть після смерті.

• Жанр: драма;

• Країна: США;

• Режисер: Емеральд Феннелл;

• Актори: Марґо Роббі, Джейкоб Елорді, Хонґ Чау, Шазад Латіф, Елісон Олівер, Мартін Клунз, Юен Мітчелта.

В українському прокаті з: 12.02.2026.

Шлях до злочину (Crime 101)

Під спекотним небом Лос-Анджелеса "Шлях до злочину" розповідає про хитрого грабіжника, який серією зухвалих нападів уздовж траси 101 кидає виклик поліції. Плануючи останню ризиковану справу, він несподівано знайомиться з розчарованою страховою брокеркою, що також стоїть на межі змін. Тим часом наполегливий детектив поступово виходить на їхній слід. Коли афера наближається, ролі переслідувача й жертви змішуються, змушуючи кожного зіткнутися з наслідками власного вибору.

• Жанр: трилер, кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Барт Лейтон;

• Актори: Марк Руффало, Кріс Гемсворт, Геллі Беррі, Дженніфер Джейсон Лі, Баррі Кіоґан, Моніка Барбаро, Нік Нолті.

В українському прокаті з: 12.02.2026.

Ця річ працює? (Is This Thing On?)

Алекс, переживаючи болісне розлучення й кризу середнього віку, намагається почати все з нуля, шукаючи себе на комедійній сцені Нью-Йорка. Виступи стають для нього способом переосмислити власні помилки, страхи та втрати. У цей самий час Тесс замислюється над тим, скільки особистих бажань і можливостей вона пожертвувала заради сім’ї. Їм обом доводиться вчитися поєднувати спільне батьківство з прагненням зберегти власну ідентичність і право на нове життя.

• Жанр: драма, комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Бредлі Купер;

• Актори: Вілл Арнетт, Лора Дерн, Бредлі Купер, Андра Дей, К'яран Гайндс.

В українському прокаті з: 19.02.2026.

Елвіс Преслі і концерт (EPiC: Elvis Presley In Concert)

Документальний фільм про Елвіса Преслі розповідає про шлях людини, яка назавжди змінила світову музику. Стрічка простежує його становлення від дитинства до статусу ікони рок-н-ролу, поєднуючи творчі тріумфи з особистими драмами. Через архівні матеріали, які ще ніколи не публікувались та свідчення сучасників розкривається образ Елвіса поза сценою. Фільм також показує його величезний вплив на культуру, моду та наступні покоління музикантів.

• Жанр: документальні, мюзікл;

• Країна: США;

• Режисери: Баз Лурманн;

• Актори: Елвіс Преслі.

В українському прокаті з: 26.02.2026.

Батько, мати, сестра, брат (Father Mother Sister Brother)

Усі три новели зосереджені на складних стосунках між дорослими дітьми, їхніми емоційно віддаленими батьками та між собою. Кожна історія розгортається в сучасності, але в іншій країні: батько — на північному сході США, мати — у Дубліні, а сестра та брат — у Парижі. Стрічка постає як серія тонких психологічних портретів, побудованих на спостереженні без осуду. Це комедія з тихим гумором, у якій відчутно звучить нотка меланхолії.

• Жанр: драма, комедія;

• Країна: США, Італія, Франція, Ірландія, Німеччина;

• Режисер: Джим Джармуш;

• Актори: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Ремплінґ, Вікі Кріпс, Том Вейтс, Маїм Бялік.

В українському прокаті з: 26.02.2026.