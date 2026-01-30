$42.850.08
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 7076 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 12820 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 15624 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 18085 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 19979 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24082 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31738 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 36136 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42430 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
В Киеве более 250 многоэтажек до сих пор без тепла - мэр

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве 253 многоэтажки до сих пор остаются без теплоснабжения. За последние сутки подключили еще 125 жилых домов.

В Киеве более 250 многоэтажек до сих пор без тепла - мэр

В столице без тепла до сих пор остаются 253 многоэтажки. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

С сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов. Сейчас остаются без тепла 253 многоэтажки 

- сообщил мэр.

По его словам, коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян.

Антонина Туманова

