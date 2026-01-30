В Киеве более 250 многоэтажек до сих пор без тепла - мэр

В столице без тепла до сих пор остаются 253 многоэтажки. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

С сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов. Сейчас остаются без тепла 253 многоэтажки - сообщил мэр.

По его словам, коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян.

