В Киеве более 250 многоэтажек до сих пор без тепла - мэр
Киев • УНН
В Киеве 253 многоэтажки до сих пор остаются без теплоснабжения. За последние сутки подключили еще 125 жилых домов.
В столице без тепла до сих пор остаются 253 многоэтажки. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
С сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов. Сейчас остаются без тепла 253 многоэтажки
По его словам, коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. И восстановить теплоснабжение в квартиры киевлян.
