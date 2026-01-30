$42.850.08
Ексклюзив
17:20 • 1880 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 7290 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 12905 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 15704 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 18145 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19998 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24098 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31759 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 36148 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42447 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Графіки відключень електроенергії
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 76570 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 61539 перегляди
У Києві понад 250 багатоповерхівок досі без тепла - мер

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Києві 253 багатоповерхівки досі залишаються без теплопостачання. За останню добу підключили ще 125 житлових будинків.

У столиці без тепла досі залишаються 253 багатоповерхівки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки 

- повідомив мер.

За його словами, комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в каартири киян.

Частина супермаркетів у Києві працюватимуть цілодобово30.01.26, 16:28 • 1898 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ