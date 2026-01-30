У Києві понад 250 багатоповерхівок досі без тепла - мер

У столиці без тепла досі залишаються 253 багатоповерхівки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - повідомив мер.

За його словами, комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в каартири киян.

