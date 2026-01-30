Частина супермаркетів у Києві працюватимуть цілодобово

$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 2354 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 6582 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11113 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14066 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20220 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 28764 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34660 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41190 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65001 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48380 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 17395 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38170 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43146 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 30846 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 16850 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 2468 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 4346 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 70453 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 55960 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58309 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 1996 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7440 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9598 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31549 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31711 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

Частина супермаркетів у Києві працюватимуть цілодобово

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Деснянському районі Києва частина супермаркетів працюватиме цілодобово, пропонуючи продукти, можливість зарядити телефони та розігріти їжу.

Частина супермаркетів у Києві працюватимуть цілодобово

У Деснянському районі Києва частина супермаркетів працюватиме цілодобово, де можна буде придбати продукти, зарядити телефони, розігріти їжу. Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов, передає УНН

У Деснянському районі низка супермаркетів працює у цілодобовому форматі. Це можливість не лише придбати необхідні продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети 

- написав Бахматов. 

Він зазначив, що мережа магазинів Сільпо працюватиме по вул. Миколи Закревського, 61/2 та Оноре де Бальзака, 91/29а, де доступно цілодобовий продаж продуктів харчування; посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи; можливість підзарядки гаджетів; безкоштовні чай, цукор, лимон, кип’яток; мікрохвильова піч для розігріву їжі; постійна робота генератора та комфортна температури; підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття. 

У нічний час, коли магазини працюють у форматі "Пункту Незламності", доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів 

- зазначив Бахматов. 

Також, за його словами, мережа магазинів NOVUS працюватиме по пр-т Червоної Калини, 85, де доступні апарати з чаєм та кавою; додаткові посадкові місця; можливість підзарядки гаджетів. 

Мережа VARUS працюватиме по вул. Червоної Калини, 44а, де цілодобово можна придбати продукти; доступні чай та кава; посадкові місця; передбачена можливість підзарядки гаджетів. 

Окрім того, мережа АТБ працюватиме: 

  • пр-т Лісовий, 4;
    • вул. Каштанова, 7;
      • пр-т Червоної Калини, 60/10;
        • пр-т Червоної Калини, 89б;
          • вул. Оноре де Бальзака, 62;
            • вул. Миколи Лаврухіна, 9.

              Нагадаємо 

              378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, і більшість - на Троєщині, та будинки там напередодні вже почали підключати.

              Павло Башинський

              СуспільствоКиїв
              Енергетика
              Опалення
              Відключення світла
              Блекаут 
              Електроенергія
              Київ