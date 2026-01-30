Частина супермаркетів у Києві працюватимуть цілодобово

У Деснянському районі Києва частина супермаркетів працюватиме цілодобово, де можна буде придбати продукти, зарядити телефони, розігріти їжу. Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов, передає УНН.

У Деснянському районі низка супермаркетів працює у цілодобовому форматі. Це можливість не лише придбати необхідні продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети - написав Бахматов.

Він зазначив, що мережа магазинів Сільпо працюватиме по вул. Миколи Закревського, 61/2 та Оноре де Бальзака, 91/29а, де доступно цілодобовий продаж продуктів харчування; посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи; можливість підзарядки гаджетів; безкоштовні чай, цукор, лимон, кип’яток; мікрохвильова піч для розігріву їжі; постійна робота генератора та комфортна температури; підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття.

У нічний час, коли магазини працюють у форматі "Пункту Незламності", доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів - зазначив Бахматов.

Також, за його словами, мережа магазинів NOVUS працюватиме по пр-т Червоної Калини, 85, де доступні апарати з чаєм та кавою; додаткові посадкові місця; можливість підзарядки гаджетів.

Мережа VARUS працюватиме по вул. Червоної Калини, 44а, де цілодобово можна придбати продукти; доступні чай та кава; посадкові місця; передбачена можливість підзарядки гаджетів.

Окрім того, мережа АТБ працюватиме:

пр-т Лісовий, 4;

вул. Каштанова, 7;

пр-т Червоної Калини, 60/10;

пр-т Червоної Калини, 89б;

вул. Оноре де Бальзака, 62;

вул. Миколи Лаврухіна, 9.

Нагадаємо

378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, і більшість - на Троєщині, та будинки там напередодні вже почали підключати.