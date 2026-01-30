Часть супермаркетов в Киеве будет работать круглосуточно
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, предлагая продукты, возможность зарядить телефоны и разогреть еду.
В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, где можно будет приобрести продукты, зарядить телефоны, разогреть еду. Об этом сообщил глава Деснянской РГА Максим Бахматов, передает УНН.
В Деснянском районе ряд супермаркетов работает в круглосуточном формате. Это возможность не только приобрести необходимые продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить гаджеты
Он отметил, что сеть магазинов Сильпо будет работать по ул. Николая Закревского, 61/2 и Оноре де Бальзака, 91/29а, где доступна круглосуточная продажа продуктов питания; посадочные места (20–30 человек), столы для работы; возможность подзарядки гаджетов; бесплатные чай, сахар, лимон, кипяток; микроволновая печь для разогрева еды; постоянная работа генератора и комфортная температура; подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия.
В ночное время, когда магазины работают в формате "Пункта Несокрушимости", доступна продажа любых товаров, кроме алкоголя и табачных изделий
Также, по его словам, сеть магазинов NOVUS будет работать по пр-т Красной Калины, 85, где доступны аппараты с чаем и кофе; дополнительные посадочные места; возможность подзарядки гаджетов.
Сеть VARUS будет работать по ул. Красной Калины, 44а, где круглосуточно можно приобрести продукты; доступны чай и кофе; посадочные места; предусмотрена возможность подзарядки гаджетов.
Кроме того, сеть АТБ будет работать:
- пр-т Лесной, 4;
- ул. Каштановая, 7;
- пр-т Красной Калины, 60/10;
- пр-т Красной Калины, 89б;
- ул. Оноре де Бальзака, 62;
- ул. Николая Лаврухина, 9.
Напомним
378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, и большинство - на Троещине, но дома там накануне уже начали подключать.