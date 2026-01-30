$42.850.08
15:18 • 106 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
13:54 • 4290 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
12:21 • 10184 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 12845 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
10:25 • 15800 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 21646 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29668 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
30 января, 06:30 • 35258 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41594 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65957 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Часть супермаркетов в Киеве будет работать круглосуточно

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, предлагая продукты, возможность зарядить телефоны и разогреть еду.

В Деснянском районе Киева часть супермаркетов будет работать круглосуточно, где можно будет приобрести продукты, зарядить телефоны, разогреть еду. Об этом сообщил глава Деснянской РГА Максим Бахматов, передает УНН

В Деснянском районе ряд супермаркетов работает в круглосуточном формате. Это возможность не только приобрести необходимые продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить гаджеты 

- написал Бахматов. 

Он отметил, что сеть магазинов Сильпо будет работать по ул. Николая Закревского, 61/2 и Оноре де Бальзака, 91/29а, где доступна круглосуточная продажа продуктов питания; посадочные места (20–30 человек), столы для работы; возможность подзарядки гаджетов; бесплатные чай, сахар, лимон, кипяток; микроволновая печь для разогрева еды; постоянная работа генератора и комфортная температура; подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия. 

В ночное время, когда магазины работают в формате "Пункта Несокрушимости", доступна продажа любых товаров, кроме алкоголя и табачных изделий 

- отметил Бахматов. 

Также, по его словам, сеть магазинов NOVUS будет работать по пр-т Красной Калины, 85, где доступны аппараты с чаем и кофе; дополнительные посадочные места; возможность подзарядки гаджетов. 

Сеть VARUS будет работать по ул. Красной Калины, 44а, где круглосуточно можно приобрести продукты; доступны чай и кофе; посадочные места; предусмотрена возможность подзарядки гаджетов. 

Кроме того, сеть АТБ будет работать: 

  • пр-т Лесной, 4;
    • ул. Каштановая, 7;
      • пр-т Красной Калины, 60/10;
        • пр-т Красной Калины, 89б;
          • ул. Оноре де Бальзака, 62;
            • ул. Николая Лаврухина, 9.

              Напомним 

              378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, и большинство - на Троещине, но дома там накануне уже начали подключать.

              Павел Башинский

