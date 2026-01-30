Джокович выходит в финал Australian Open, где встретится с испанцем Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Янника Синнера и вышел в финал Australian Open, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, передает УНН.

Детали

Игра между Джоковичем и Зиннером длилась 4 часа 10 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу серба.

Таким образом, Джокович в решающем матче австралийского мейджора, который состоится 1 февраля, встретится с испанцем Алькарасом, обыгравшим Александера Зверева.

Отметим, что Джокович и Алькарас встречались на корте 9 раз, и в пяти поединках победу праздновал серб.

Кроме того, Джокович в 38 лет стал старейшим финалистом Australian Open в истории.

Напомним

