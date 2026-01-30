Джокович выходит в финал Australian Open, где встретится с испанцем Алькарасом

$42.850.08
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 3936 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 9730 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 12538 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 15493 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 21409 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29533 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35172 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41530 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65805 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 49016 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 44462 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 32063 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 18055 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10735 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 8558 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 4696 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 6572 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71645 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 57044 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 59324 просмотра
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 3092 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 8642 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10812 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32102 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 32254 просмотра
Джокович выходит в финал Australian Open, где встретится с испанцем Алькарасом

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Сербский теннисист Новак Джокович победил Янника Синнера со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 и вышел в финал Australian Open. В финале 1 февраля он сыграет с Карлосом Алькарасом, став самым возрастным финалистом турнира в 38 лет.

Джокович выходит в финал Australian Open, где встретится с испанцем Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Янника Синнера и вышел в финал Australian Open, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, передает УНН.

Детали

Игра между Джоковичем и Зиннером длилась 4 часа 10 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу серба.

Таким образом, Джокович в решающем матче австралийского мейджора, который состоится 1 февраля, встретится с испанцем Алькарасом, обыгравшим Александера Зверева.

Отметим, что Джокович и Алькарас встречались на корте 9 раз, и в пяти поединках победу праздновал серб.

Кроме того, Джокович в 38 лет стал старейшим финалистом Australian Open в истории.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершает выступление на Australian Open, уступив в полуфинале нейтральной Арине Соболенко.

Павел Башинский

Спорт