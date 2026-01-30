Джокович виходить у фінал Australian Open, де зустрінеться з іспанцем Алькарасом

Сербський тенісист Новак Джокович переміг італійця Янніка Сіннера та вийшов у фінал Australian Open, де зустрінеться із іспанцем Карлосом Алькарасом, передає УНН.

Деталі

Гра між Джоковичем та Зіннером тривала 4 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 на користь серба.

Таким чином Джокович у вирішальному матчі австралійського мейджора, який відбудеться 1 лютого, зустрінеться із іспанцем Алькарасем, який обіграв Александера Звєрєва.

Зазначимо, що Джокович та Алькарас зустрічалися на корті 9 разів, і у п’яти поєдинках перемогу святкував серб.

Окрім того, Джокович у 38 років став найстаршим фіналістом Australian Open в історії.

