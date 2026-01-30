Джокович виходить у фінал Australian Open, де зустрінеться з іспанцем Алькарасом

$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 3960 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 9784 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 12565 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 15521 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 21432 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29543 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35180 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41536 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65817 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 49025 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 44462 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 32063 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 18055 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10735 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 8558 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 4750 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 6614 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 71669 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 57066 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 59346 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Донецька область
Одеська область
Вінницька область
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 3130 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 8684 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10854 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 32119 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 32270 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Сербський тенісист Новак Джокович переміг Янніка Сіннера з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 та вийшов у фінал Australian Open. У фіналі 1 лютого він зіграє з Карлосом Алькарасом, ставши найстаршим фіналістом турніру у 38 років.

Сербський тенісист Новак Джокович переміг італійця Янніка Сіннера та вийшов у фінал Australian Open, де зустрінеться із іспанцем Карлосом Алькарасом, передає УНН.

Деталі

Гра між Джоковичем та Зіннером тривала 4 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 на користь серба.

Таким чином Джокович у вирішальному матчі австралійського мейджора, який відбудеться 1 лютого, зустрінеться із іспанцем Алькарасем, який обіграв Александера Звєрєва.

Зазначимо, що Джокович та Алькарас зустрічалися на корті 9 разів, і у п’яти поєдинках перемогу святкував серб.

Окрім того, Джокович у 38 років став найстаршим фіналістом Australian Open в історії.

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершує виступ на Australian Open, поступившись у півфіналі нейтральній Аріні Сабаленці.

Павло Башинський

Спорт