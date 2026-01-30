$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 3400 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 10273 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 13212 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 15839 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 18316 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23034 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30839 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35721 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42020 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 67480 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Госстат сообщил, что средняя зарплата штатных работников в Украине в декабре 2025 года выросла на 13,8% до 30 926 грн. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве, Луганской и Киевской областях.

Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат

В Украине в декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНН.

Подробности

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

  • г. Киев – 48 449 грн
    • Луганская область – 45 160 грн (очевидно, речь идет о различных государственных структурах, которые были релоцированы из Луганской области на подконтрольные Украине территории, например, продолжает работать Луганская ОВА)
      • Киевская область – 31 200 грн.

        Украина фиксирует более 36 тысяч долгов по зарплате на начало 2026 года - статистика19.01.26, 14:42 • 2937 просмотров

        Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

        • Кировоградская область – 22 110 грн
          • Черновицкая область – 22 450 грн
            • Черниговская область – 22 752 грн.

              Оплата труда по видам экономической деятельности:

              • самая высокая – информация и телекоммуникации: 74 981 грн,
                • самая низкая - деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений: 17 766 грн.

                  Энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать 20 тыс. грн к зарплате - Свириденко23.01.26, 20:41 • 3377 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Экономика
                  Война в Украине
                  Черновицкая область
                  Киевская область
                  Кировоградская область
                  Луганская область
                  Черниговская область
                  Украина
                  Киев