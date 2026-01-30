Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат
Госстат сообщил, что средняя зарплата штатных работников в Украине в декабре 2025 года выросла на 13,8% до 30 926 грн. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве, Луганской и Киевской областях.
В Украине в декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНН.
Подробности
Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:
- г. Киев – 48 449 грн
- Луганская область – 45 160 грн (очевидно, речь идет о различных
государственных структурах, которые были релоцированы из Луганской области на подконтрольные Украине территории, например, продолжает работать Луганская ОВА)
- Киевская область – 31 200 грн.
Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:
- Кировоградская область – 22 110 грн
- Черновицкая область – 22 450 грн
- Черниговская область – 22 752 грн.
Оплата труда по видам экономической деятельности:
- самая высокая – информация и телекоммуникации: 74 981 грн,
- самая низкая - деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений:
17 766 грн.
