Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат

В Украине в декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНН.

Подробности

Регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

г. Киев – 48 449 грн

Луганская область – 45 160 грн (очевидно, речь идет о различных государственных структурах, которые были релоцированы из Луганской области на подконтрольные Украине территории, например, продолжает работать Луганская ОВА)

Киевская область – 31 200 грн.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

Кировоградская область – 22 110 грн

Черновицкая область – 22 450 грн

Черниговская область – 22 752 грн.

Оплата труда по видам экономической деятельности:

самая высокая – информация и телекоммуникации: 74 981 грн,

самая низкая - деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений: 17 766 грн.

