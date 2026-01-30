Середня зарплата в Україні зросла до 30 926 грн - Держстат

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 3466 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 10353 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 13284 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 15908 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 18369 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23066 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30875 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35731 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42029 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67514 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
5м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 35027 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 21024 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 14891 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 13064 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12355 перегляди
Публікації
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 1006 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 10284 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12474 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 74644 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 59735 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Ляшко
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 2388 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 6516 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 13170 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 14993 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 33527 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Середня зарплата в Україні зросла до 30 926 грн - Держстат

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Держстат повідомив, що середня зарплата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% до 30 926 грн. Найвищі зарплати зафіксовані у Києві, Луганській та Київській областях.

Середня зарплата в Україні зросла до 30 926 грн - Держстат

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише УНН.

Деталі

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

  • м. Київ – 48 449 грн
    • Луганська область – 45 160 грн (вочевидь мова йде про різні державні структури, які були релоковані з Луганщини до підконтрольних Україною територій, наприклад, продовжує працювати Луганська ОВА)
      • Київська область – 31 200 грн.

        Україна фіксує понад 36 тисяч боргів із зарплати на початок 2026 року - статистика19.01.26, 14:42 • 2937 переглядiв

        Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

        • Кіровоградська область – 22 110 грн
          • Чернівецька область – 22 450 грн
            • Чернігівська область – 22 752 грн.

              Оплата праці за видами економічної діяльності:

              • найвища – інформація та телекомунікації: 74 981 грн,
                • найнижча - діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг: 17 766 грн.

                  Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко23.01.26, 20:41 • 3377 переглядiв

                  Ольга Розгон

                  Економіка
                  Війна в Україні
                  Чернівецька область
                  Київська область
                  Кіровоградська область
                  Луганська область
                  Чернігівська область
                  Україна
                  Київ