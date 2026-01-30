Середня зарплата в Україні зросла до 30 926 грн - Держстат
Київ • УНН
Держстат повідомив, що середня зарплата штатних працівників в Україні у грудні 2025 року зросла на 13,8% до 30 926 грн. Найвищі зарплати зафіксовані у Києві, Луганській та Київській областях.
В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики, пише УНН.
Деталі
Регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- м. Київ – 48 449 грн
- Луганська область – 45 160 грн (вочевидь мова йде про різні
державні структури, які були релоковані з Луганщини до підконтрольних Україною територій, наприклад, продовжує працювати Луганська ОВА)
- Київська область – 31 200 грн.
Україна фіксує понад 36 тисяч боргів із зарплати на початок 2026 року - статистика19.01.26, 14:42 • 2937 переглядiв
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- Кіровоградська область – 22 110 грн
- Чернівецька область – 22 450 грн
- Чернігівська область – 22 752 грн.
Оплата праці за видами економічної діяльності:
- найвища – інформація та телекомунікації: 74 981 грн,
- найнижча - діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг:
17 766 грн.
Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко23.01.26, 20:41 • 3377 переглядiв