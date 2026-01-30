В Киеве задержали двух юношей: их подозревают в мошенничестве с дронами на более чем 600 тыс. гривен

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум жителям Волынской области в возрасте 18 и 19 лет. Их подозревают в пособничестве мошенничеству под видом изготовления дронов на заказ, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Подробности

Следствие установило, что подозреваемые публиковали объявления в сети Интернет с предложениями изготовить БПЛА известного украинского бренда. Заказчики должны были перечислить предоплату на счета ФЛП, после чего общение с ними прерывалось, заявили в прокуратуре.

Всего фигуранты получили преступным путем более 600 000 гривен.

Действия двух подозреваемых квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения в крупных размерах (ч. 5. ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) - заявили в прокуратуре.

Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет, или даже больше.

Напомним

