В Киеве задержали двух юношей: их подозревают в мошенничестве с дронами на более чем 600 тыс. гривен
Киев • УНН
Двум жителям Волынской области объявлено подозрение в пособничестве мошенничеству. Они публиковали объявления об изготовлении БПЛА, получали предоплату и прекращали связь, завладев более чем 600 тысячами гривен.
В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум жителям Волынской области в возрасте 18 и 19 лет. Их подозревают в пособничестве мошенничеству под видом изготовления дронов на заказ, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Подробности
Следствие установило, что подозреваемые публиковали объявления в сети Интернет с предложениями изготовить БПЛА известного украинского бренда. Заказчики должны были перечислить предоплату на счета ФЛП, после чего общение с ними прерывалось, заявили в прокуратуре.
Всего фигуранты получили преступным путем более 600 000 гривен.
Действия двух подозреваемых квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения в крупных размерах (ч. 5. ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)
Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет, или даже больше.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что правоохранители задержали в Киеве 44-летнего гражданина Норвегии, который находился в международном розыске за финансовые преступления.