В Киеве задержали двух юношей: их подозревают в мошенничестве с дронами на более чем 600 тыс. гривен

Эксклюзив
15:18 • 1026 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 5698 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 10978 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 13649 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 16561 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22127 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30026 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35439 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41736 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66435 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 45399 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 32978 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 18962 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 11983 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10211 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 6426 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 8258 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 72556 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 57855 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 60102 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Германия
Донецкая область
Одесская область
Винницкая область
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 4078 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10282 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12065 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32535 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 32668 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

В Киеве задержали двух юношей: их подозревают в мошенничестве с дронами на более чем 600 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Двум жителям Волынской области объявлено подозрение в пособничестве мошенничеству. Они публиковали объявления об изготовлении БПЛА, получали предоплату и прекращали связь, завладев более чем 600 тысячами гривен.

В Киеве задержали двух юношей: их подозревают в мошенничестве с дронами на более чем 600 тыс. гривен
Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум жителям Волынской области в возрасте 18 и 19 лет. Их подозревают в пособничестве мошенничеству под видом изготовления дронов на заказ, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Подробности

Следствие установило, что подозреваемые публиковали объявления в сети Интернет с предложениями изготовить БПЛА известного украинского бренда. Заказчики должны были перечислить предоплату на счета ФЛП, после чего общение с ними прерывалось, заявили в прокуратуре.

Всего фигуранты получили преступным путем более 600 000 гривен.

Действия двух подозреваемых квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения в крупных размерах (ч. 5. ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)

- заявили в прокуратуре.

Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет, или даже больше.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранители задержали в Киеве 44-летнего гражданина Норвегии, который находился в международном розыске за финансовые преступления.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Техника
Банковская карта
Бренд
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Волынская область
Норвегия
Киев