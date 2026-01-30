$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 1390 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 6440 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11316 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13995 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16856 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22286 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30175 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35500 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41802 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66672 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 72833 перегляди
У Києві затримали двох юнаків: їх підозрюють у шахрайстві з дронами на понад 600 тис. гривень

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Двом жителям Волинської області оголошено підозру у пособництві шахрайству. Вони публікували оголошення про виготовлення БПЛА, отримували передоплату та припиняли зв'язок, заволодівши понад 600 тисячами гривень.

У Києві затримали двох юнаків: їх підозрюють у шахрайстві з дронами на понад 600 тис. гривень
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом жителям Волинської області віком 18 та 19 років. Їх підозрюють у пособництві шахрайству під виглядом виготовлення дронів на замовлення, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Слідство встановили, що підозрювані публікували оголошення в мережі Інтернет з пропозиціями виготовити БПЛА відомого українського бренду. Замовники мали перерахувати передоплату на рахунки ФОП, після чого спілкування з ними переривали, заявили в прокуратурі.

Всього фігуранти отримали злочинним шляхом понад 600 000 гривень.

Дії двох підозрюваних кваліфіковано як пособництво у шахрайстві, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах (ч. 5. ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України)

- заявили в прокуратурі.

Санкція статей передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років, або навіть більше.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці затримали в Києві 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові злочини.

Євген Устименко

