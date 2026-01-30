У Києві затримали двох юнаків: їх підозрюють у шахрайстві з дронами на понад 600 тис. гривень
Київ • УНН
Двом жителям Волинської області оголошено підозру у пособництві шахрайству. Вони публікували оголошення про виготовлення БПЛА, отримували передоплату та припиняли зв'язок, заволодівши понад 600 тисячами гривень.
У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом жителям Волинської області віком 18 та 19 років. Їх підозрюють у пособництві шахрайству під виглядом виготовлення дронів на замовлення, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Слідство встановили, що підозрювані публікували оголошення в мережі Інтернет з пропозиціями виготовити БПЛА відомого українського бренду. Замовники мали перерахувати передоплату на рахунки ФОП, після чого спілкування з ними переривали, заявили в прокуратурі.
Всього фігуранти отримали злочинним шляхом понад 600 000 гривень.
Дії двох підозрюваних кваліфіковано як пособництво у шахрайстві, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах (ч. 5. ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України)
Санкція статей передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років, або навіть більше.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці затримали в Києві 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові злочини.