"Энергонезависимость Житомира - миф": когенерация не спасает города от блэкаутов, а дефицит остается системным - Кудрицкий
Киев • УНН
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий опроверг заявления об энергонезависимости отдельных городов, подчеркнув критическую зависимость Житомира от общенациональной сети. Он отметил, что когенерационные установки обеспечивают лишь малую часть потребностей города, а прошлые "чудеса" были связаны с нарушениями распоряжений.
Рассказы об энергонезависимости отдельных украинских городов, в частности Житомира, не соответствуют реальному положению дел и создают ложное представление о подготовке общин к энергетическим кризисам. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.
Детали
По его словам, несмотря на внедрение когенерационных установок, Житомир, как и другие города, остается критически зависимым от общенациональной энергосети.
Говорить, что Житомир является энергонезависимым, мы не можем. Как только город отключить от магистральной сети и попробовать жить на собственной генерации – света не будет
Он пояснил, что реальное потребление города составляет около 250–300 мегаватт, тогда как когенерационные установки обеспечивают лишь несколько мегаватт мощности.
О какой энергонезависимости мы говорим, если когенерация - это лишь несколько мегаватт при сотнях мегаватт потребления?
Кудрицкий также упомянул так называемое "чудо Житомира" во время прошлых отключений, которое, по его словам, было связано не с технической устойчивостью города, а с нарушением распоряжений национального оператора системы передачи.
Местный оператор просто не выполнял команду Укрэнерго на отключение, за счет других городов. Это была скандальная история
Он призвал отказаться от "магического мышления" относительно якобы особо подготовленных городов и объективно оценивать масштабы проблемы.
По его словам, уровень децентрализованной генерации в мегаполисах остается крайне низким.
Киев обеспечивает себя собственной генерацией примерно на 2%, Харьков - около 8%. Какой смысл сравнивать, кто лучше подготовился?
Отдельно он обратил внимание на результаты общегосударственной подготовки к энергетическим вызовам.
По его словам, при дефиците около 7 тысяч мегаватт было построено лишь около 600 мегаватт новых генерирующих мощностей.
Это примерно 9% от реальной потребности
Экс-глава "Укрэнерго" подчеркнул, что реальные изменения возможны только при условии масштабного развертывания распределенной генерации и системного подхода к защите энергетической инфраструктуры.
Напомним
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов. Это повышает их уязвимость во время российских атак, поскольку отсутствие локальных источников приводит к масштабным отключениям.