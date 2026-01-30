"Энергонезависимость Житомира - миф": когенерация не спасает города от блэкаутов, а дефицит остается системным - Кудрицкий

Рассказы об энергонезависимости отдельных украинских городов, в частности Житомира, не соответствуют реальному положению дел и создают ложное представление о подготовке общин к энергетическим кризисам. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, несмотря на внедрение когенерационных установок, Житомир, как и другие города, остается критически зависимым от общенациональной энергосети.

Говорить, что Житомир является энергонезависимым, мы не можем. Как только город отключить от магистральной сети и попробовать жить на собственной генерации – света не будет - подчеркнул Кудрицкий.

Он пояснил, что реальное потребление города составляет около 250–300 мегаватт, тогда как когенерационные установки обеспечивают лишь несколько мегаватт мощности.

О какой энергонезависимости мы говорим, если когенерация - это лишь несколько мегаватт при сотнях мегаватт потребления? - отметил он.

Кудрицкий также упомянул так называемое "чудо Житомира" во время прошлых отключений, которое, по его словам, было связано не с технической устойчивостью города, а с нарушением распоряжений национального оператора системы передачи.

Местный оператор просто не выполнял команду Укрэнерго на отключение, за счет других городов. Это была скандальная история - рассказал экс-глава компании.

Он призвал отказаться от "магического мышления" относительно якобы особо подготовленных городов и объективно оценивать масштабы проблемы.

По его словам, уровень децентрализованной генерации в мегаполисах остается крайне низким.

Киев обеспечивает себя собственной генерацией примерно на 2%, Харьков - около 8%. Какой смысл сравнивать, кто лучше подготовился? - подчеркнул Кудрицкий.

Отдельно он обратил внимание на результаты общегосударственной подготовки к энергетическим вызовам.

По его словам, при дефиците около 7 тысяч мегаватт было построено лишь около 600 мегаватт новых генерирующих мощностей.

Это примерно 9% от реальной потребности - отметил Кудрицкий.

Экс-глава "Укрэнерго" подчеркнул, что реальные изменения возможны только при условии масштабного развертывания распределенной генерации и системного подхода к защите энергетической инфраструктуры.

Напомним

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов. Это повышает их уязвимость во время российских атак, поскольку отсутствие локальных источников приводит к масштабным отключениям.