Эксклюзив
13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
публикации
Эксклюзивы
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
"Энергонезависимость Житомира - миф": когенерация не спасает города от блэкаутов, а дефицит остается системным - Кудрицкий

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий опроверг заявления об энергонезависимости отдельных городов, подчеркнув критическую зависимость Житомира от общенациональной сети. Он отметил, что когенерационные установки обеспечивают лишь малую часть потребностей города, а прошлые "чудеса" были связаны с нарушениями распоряжений.

"Энергонезависимость Житомира - миф": когенерация не спасает города от блэкаутов, а дефицит остается системным - Кудрицкий

Рассказы об энергонезависимости отдельных украинских городов, в частности Житомира, не соответствуют реальному положению дел и создают ложное представление о подготовке общин к энергетическим кризисам. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, несмотря на внедрение когенерационных установок, Житомир, как и другие города, остается критически зависимым от общенациональной энергосети.

Говорить, что Житомир является энергонезависимым, мы не можем. Как только город отключить от магистральной сети и попробовать жить на собственной генерации – света не будет

- подчеркнул Кудрицкий.

Он пояснил, что реальное потребление города составляет около 250–300 мегаватт, тогда как когенерационные установки обеспечивают лишь несколько мегаватт мощности.

О какой энергонезависимости мы говорим, если когенерация - это лишь несколько мегаватт при сотнях мегаватт потребления?

- отметил он.

Кудрицкий также упомянул так называемое "чудо Житомира" во время прошлых отключений, которое, по его словам, было связано не с технической устойчивостью города, а с нарушением распоряжений национального оператора системы передачи.

Местный оператор просто не выполнял команду Укрэнерго на отключение, за счет других городов. Это была скандальная история

- рассказал экс-глава компании.

Он призвал отказаться от "магического мышления" относительно якобы особо подготовленных городов и объективно оценивать масштабы проблемы.

По его словам, уровень децентрализованной генерации в мегаполисах остается крайне низким.

Киев обеспечивает себя собственной генерацией примерно на 2%, Харьков - около 8%. Какой смысл сравнивать, кто лучше подготовился?

 - подчеркнул Кудрицкий.

Отдельно он обратил внимание на результаты общегосударственной подготовки к энергетическим вызовам.

По его словам, при дефиците около 7 тысяч мегаватт было построено лишь около 600 мегаватт новых генерирующих мощностей.

Это примерно 9% от реальной потребности

 - отметил Кудрицкий.

Экс-глава "Укрэнерго" подчеркнул, что реальные изменения возможны только при условии масштабного развертывания распределенной генерации и системного подхода к защите энергетической инфраструктуры.

Напомним

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов. Это повышает их уязвимость во время российских атак, поскольку отсутствие локальных источников приводит к масштабным отключениям.

Андрей Тимощенков

