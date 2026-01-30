$42.850.08
Ексклюзив
12:21 • 1714 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 5140 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 10541 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 16646 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 25772 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 32828 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 39434 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 62331 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 46333 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34173 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Троєщина критично залежить від одного-двох джерел генерації, що робить район особливо вразливим - Кудрицький

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що житлові масиви Києва, зокрема Троєщина, мають критичну залежність від обмеженої кількості великих енергетичних об’єктів. Це підвищує їхню вразливість під час російських атак, оскільки відсутність локальних джерел призводить до масштабних відключень.

Троєщина критично залежить від одного-двох джерел генерації, що робить район особливо вразливим - Кудрицький

Окремі житлові масиви Києва, зокрема Троєщина, мають критичну залежність від обмеженої кількості великих енергетичних об’єктів, що суттєво підвищує їхню вразливість під час російських атак. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, у разі пошкодження одного ключового джерела живлення великі райони можуть залишатися без світла та тепла тривалий час.

Троєщина, по суті, залежить від одного великого джерела генерації, максимум від двох. Коли по цих об’єктах завдаються удари, район одразу відчуває гострий дефіцит електроенергії

 - зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що така концентрація постачання є наслідком централізованої моделі енергосистеми, яка формувалася десятиліттями.

На думку Кудрицького, саме відсутність достатньої кількості локальних джерел електроенергії поблизу великих житлових районів призводить до масштабних відключень під час атак.

Нагадаємо

Україна стратегічно втратила значну частину традиційної електрогенерації через російські удари та демонтаж обладнання. Багато енергоблоків знищено або пошкоджено, а деякі розібрані на запчастини.

Андрій Тимощенков

