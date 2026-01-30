Троєщина критично залежить від одного-двох джерел генерації, що робить район особливо вразливим - Кудрицький

Окремі житлові масиви Києва, зокрема Троєщина, мають критичну залежність від обмеженої кількості великих енергетичних об’єктів, що суттєво підвищує їхню вразливість під час російських атак. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

За його словами, у разі пошкодження одного ключового джерела живлення великі райони можуть залишатися без світла та тепла тривалий час.

Троєщина, по суті, залежить від одного великого джерела генерації, максимум від двох. Коли по цих об’єктах завдаються удари, район одразу відчуває гострий дефіцит електроенергії - зазначив Кудрицький.

Він наголосив, що така концентрація постачання є наслідком централізованої моделі енергосистеми, яка формувалася десятиліттями.

На думку Кудрицького, саме відсутність достатньої кількості локальних джерел електроенергії поблизу великих житлових районів призводить до масштабних відключень під час атак.

Україна стратегічно втратила значну частину традиційної електрогенерації через російські удари та демонтаж обладнання. Багато енергоблоків знищено або пошкоджено, а деякі розібрані на запчастини.