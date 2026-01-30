Троещина критически зависит от одного-двух источников генерации, что делает район особенно уязвимым - Кудрицкий

Отдельные жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов, что существенно повышает их уязвимость во время российских атак. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

По его словам, в случае повреждения одного ключевого источника питания крупные районы могут оставаться без света и тепла длительное время.

Троещина, по сути, зависит от одного крупного источника генерации, максимум от двух. Когда по этим объектам наносятся удары, район сразу испытывает острый дефицит электроэнергии