Троещина критически зависит от одного-двух источников генерации, что делает район особенно уязвимым - Кудрицкий
Киев • УНН
Отдельные жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов, что существенно повышает их уязвимость во время российских атак. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.
Детали
По его словам, в случае повреждения одного ключевого источника питания крупные районы могут оставаться без света и тепла длительное время.
Троещина, по сути, зависит от одного крупного источника генерации, максимум от двух. Когда по этим объектам наносятся удары, район сразу испытывает острый дефицит электроэнергии
Он подчеркнул, что такая концентрация поставок является следствием централизованной модели энергосистемы, которая формировалась десятилетиями.
По мнению Кудрицкого, именно отсутствие достаточного количества локальных источников электроэнергии вблизи крупных жилых районов приводит к масштабным отключениям во время атак.
Напомним
Украина стратегически потеряла значительную часть традиционной электрогенерации из-за российских ударов и демонтажа оборудования. Многие энергоблоки уничтожены или повреждены, а некоторые разобраны на запчасти.