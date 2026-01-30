$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3162 просмотра
Троещина критически зависит от одного-двух источников генерации, что делает район особенно уязвимым - Кудрицкий

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов. Это повышает их уязвимость во время российских атак, поскольку отсутствие локальных источников приводит к масштабным отключениям.

Троещина критически зависит от одного-двух источников генерации, что делает район особенно уязвимым - Кудрицкий

Отдельные жилые массивы Киева, в частности Троещина, имеют критическую зависимость от ограниченного количества крупных энергетических объектов, что существенно повышает их уязвимость во время российских атак. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, в случае повреждения одного ключевого источника питания крупные районы могут оставаться без света и тепла длительное время.

Троещина, по сути, зависит от одного крупного источника генерации, максимум от двух. Когда по этим объектам наносятся удары, район сразу испытывает острый дефицит электроэнергии

 - отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что такая концентрация поставок является следствием централизованной модели энергосистемы, которая формировалась десятилетиями.

По мнению Кудрицкого, именно отсутствие достаточного количества локальных источников электроэнергии вблизи крупных жилых районов приводит к масштабным отключениям во время атак.

Напомним

Украина стратегически потеряла значительную часть традиционной электрогенерации из-за российских ударов и демонтажа оборудования. Многие энергоблоки уничтожены или повреждены, а некоторые разобраны на запчасти.

Андрей Тимощенков

