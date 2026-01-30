"Енергонезалежність Житомира - міф": когенерація не рятує міста від блекаутів, а дефіцит залишається системним - Кудрицький

Розповіді про енергонезалежність окремих українських міст, зокрема Житомира, не відповідають реальному стану справ і створюють хибне уявлення про підготовку громад до енергетичних криз. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, попри впровадження когенераційних установок, Житомир, як і інші міста, залишається критично залежним від загальнонаціональної енергомережі.

Говорити, що Житомир є енергонезалежним, ми не можемо. Як тільки місто відключити від магістральної мережі і спробувати жити на власній генерації – світла не буде - наголосив Кудрицький.

Він пояснив, що реальне споживання міста становить близько 250–300 мегаватів, тоді як когенераційні установки забезпечують лише кілька мегаватів потужності.

Про яку енергонезалежність ми говоримо, якщо когенерація - це лише кілька мегаватів при сотнях мегаватів споживання? - зазначив він.

Кудрицький також згадав так зване "диво Житомира" під час минулих відключень, яке, за його словами, було пов’язане не з технічною стійкістю міста, а з порушенням розпоряджень національного оператора системи передачі.

Місцевий оператор просто не виконував команду Укренерго на відключення, за рахунок інших міст. Це була скандальна історія - розповів ексголова компанії.

Він закликав відмовитися від "магічного мислення" щодо нібито особливо підготовлених міст та об’єктивно оцінювати масштаби проблеми.

За його словами, рівень децентралізованої генерації у мегаполісах залишається вкрай низьким.

Київ забезпечує себе власною генерацією приблизно на 2%, Харків - близько на 8%. Який сенс порівнювати, хто краще підготувався? - підкреслив Кудрицький.

Окремо він звернув увагу на результати загальнодержавної підготовки до енергетичних викликів.

За його словами, при дефіциті близько 7 тисяч мегаватів було збудовано лише близько 600 мегаватів нових генеруючих потужностей.

Це приблизно 9% від реальної потреби - зазначив Кудрицький.

Ексголова "Укренерго" наголосив, що реальні зміни можливі лише за умови масштабного розгортання розподіленої генерації та системного підходу до захисту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що житлові масиви Києва, зокрема Троєщина, мають критичну залежність від обмеженої кількості великих енергетичних об’єктів. Це підвищує їхню вразливість під час російських атак, оскільки відсутність локальних джерел призводить до масштабних відключень.