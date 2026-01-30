В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире

В Киеве нашли мумифицированное тело во время проведения ремонтных работ. Тело умершего мужчины, вероятно, находилось в квартире годами. Подробнее об обстоятельствах инцидента журналистке УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На линию 102 обратилась мастер ЖЭКа с сообщением о необходимости открытия дверей квартиры для ремонтных работ. Еще до прибытия полиции работники ЖЭКа выломали дверь квартиры и обнаружили мумифицированное тело человека - сообщили в полиции.

Детали

Правоохранители установили, что тело принадлежит мужчине 1947 года рождения.

Кроме того, выяснилось, что в последний раз его видели жильцы дома ориентировочно в конце 2021 года или в начале 2022 года.

