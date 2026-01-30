В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
Киев • УНН
В Киеве во время ремонтных работ обнаружили мумифицированное тело мужчины 1947 года рождения. Жители дома в последний раз видели его в конце 2021 или начале 2022 года.
В Киеве нашли мумифицированное тело во время проведения ремонтных работ. Тело умершего мужчины, вероятно, находилось в квартире годами. Подробнее об обстоятельствах инцидента журналистке УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На линию 102 обратилась мастер ЖЭКа с сообщением о необходимости открытия дверей квартиры для ремонтных работ. Еще до прибытия полиции работники ЖЭКа выломали дверь квартиры и обнаружили мумифицированное тело человека
Детали
Правоохранители установили, что тело принадлежит мужчине 1947 года рождения.
Кроме того, выяснилось, что в последний раз его видели жильцы дома ориентировочно в конце 2021 года или в начале 2022 года.
