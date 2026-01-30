$42.850.08
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 6256 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 15109 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 23165 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 30304 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 52377 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 40114 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 31023 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 54673 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26327 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Эксклюзивы
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF04:46 • 4892 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 24046 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 28728 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 17845 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 4684 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 54675 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 42129 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 45064 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 104928 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 132982 просмотра
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 24273 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 24804 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 47559 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 72475 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 69001 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В Киеве во время ремонтных работ обнаружили мумифицированное тело мужчины 1947 года рождения. Жители дома в последний раз видели его в конце 2021 или начале 2022 года.

В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире

В Киеве нашли мумифицированное тело во время проведения ремонтных работ. Тело умершего мужчины, вероятно, находилось в квартире годами. Подробнее об обстоятельствах инцидента журналистке УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На линию 102 обратилась мастер ЖЭКа с сообщением о необходимости открытия дверей квартиры для ремонтных работ. Еще до прибытия полиции работники ЖЭКа выломали дверь квартиры и обнаружили мумифицированное тело человека

- сообщили в полиции.

Детали

Правоохранители установили, что тело принадлежит мужчине 1947 года рождения.

Кроме того, выяснилось, что в последний раз его видели жильцы дома ориентировочно в конце 2021 года или в начале 2022 года.

В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца16.09.25, 12:54 • 33583 просмотра

Алла Киосак

