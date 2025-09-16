В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Киев • УНН
Работники водоканала обнаружили 5-месячный плод ребенка в канализационном коллекторе на площади Владимира Великого в Кривом Роге. Полиция Днепропетровской области проводит проверку для выяснения обстоятельств происшествия и установления причастных лиц.
В Кривом Роге работники водоканала обнаружили тело младенца. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Детали
По сообщениям в сети, в канализации Кривого Рога водоканальщики, когда чистили засор в районе площади Владимира Великого, "обнаружили 5-месячный плод ребенка".
Ночью 16 сентября в полицию поступило сообщение от работников водоканала об обнаружении тела ребенка в канализационном коллекторе. По данному факту зарегистрированы материалы и начата проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к правонарушению
