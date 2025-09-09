$41.250.03
Одесские полицейские задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Ребенок погиб, мать задержана по статье об умышленном убийстве новорожденного ребенка.

Одесские полицейские задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития

В Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца с пятого этажа общежития - младенец погиб. Правоохранители задержали мать по статье - умышленное убийство новорожденного ребенка. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас она находится в родильном доме под наблюдением врачей и полицейских. Ее действия квалифицированы по ст. 117 - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов. Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до пяти лет

 - говорится в сообщении.

Женщина родила дочь, находясь в нетрезвом состоянии и сразу же выбросила ее из окна на улицу. После содеянного она пыталась скрыть следы преступления.

В рамках досудебного расследования будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость женщины.

Кроме того, у женщины есть малолетний сын, который проживает с бабушкой в Николаевской области. Правоохранители передали информацию о матери соцслужбе для решения дальнейшей судьбы ребенка.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одессе 39-летняя женщина якобы выбросила младенца с пятого этажа общежития на Довженко. Как указано, в этот момент она находилась в комнате общежития на шестом этаже, по месту жительства своего сожителя.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Одесса