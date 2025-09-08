$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 5670 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 12695 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 18244 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 23676 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 37971 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60375 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74849 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79603 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124245 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 105794 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Одесі під вікнами гуртожитку знайшли мертве немовля

Київ • УНН

 • 144 перегляди

В Одесі 39-річна жінка викинула немовля з п'ятого поверху гуртожитку, дитина загинула. Поліція розслідує обставини трагедії, працюючи з матір'ю.

В Одесі під вікнами гуртожитку знайшли мертве немовля

У Одесі 39-річна жінка начебто викинула немовля з п’ятого поверху гуртожитку. Дитина загинула. З матір’ю працюють слідчі, обставини трагедії встановлюються, пише УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

У мережі з'явилось повідомлення про те, що на Довженка 39-річна жінка викинула із 5 поверху гуртожитка новонароджену дитину.

У поліції інформацію про мертве немовля підтвердили. Що стосується обставин його смерті – інформація встановлюється.

"Сьогодні, 8 вересня, до поліції надійшло повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя", - написали правоохоронці згодом на своєму Facebook.

Нагадаємо

Як повідомляється, наразі із жінкою працюють слідчі. Усі обставини трагічної події встановлюються.Читайте також: У Кривому Розі поліцейський застрелився в авто зі службової зброї.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Одеса