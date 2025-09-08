В Одесі під вікнами гуртожитку знайшли мертве немовля
Київ • УНН
У Одесі 39-річна жінка начебто викинула немовля з п’ятого поверху гуртожитку. Дитина загинула. З матір’ю працюють слідчі, обставини трагедії встановлюються, пише УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
У мережі з'явилось повідомлення про те, що на Довженка 39-річна жінка викинула із 5 поверху гуртожитка новонароджену дитину.
У поліції інформацію про мертве немовля підтвердили. Що стосується обставин його смерті – інформація встановлюється.
"Сьогодні, 8 вересня, до поліції надійшло повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя", - написали правоохоронці згодом на своєму Facebook.
Як повідомляється, наразі із жінкою працюють слідчі. Усі обставини трагічної події встановлюються.