У Кривому Розі поліцейський застрелився в авто зі службової зброї
Київ • УНН
Оперуповноважений кримінальної поліції вчинив самогубство в службовому авто. За фактом інциденту призначено службове розслідування.
У Кривому Розі трагічно загинув оперуповноважений кримінальної поліції - чоловік застрелився в авто зі службової зброї після нічного чергування. За фактом інциденту призначено службове розслідування. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.
Деталі
В мережі з'явилась інформація про трагедію, яка сталася у середмісті: уповноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління вранці начебто повинен був здати зброю після чергування, але замість цього - наклав на себе руки в службовому авто. У поліції цю інформацію підтвердили.
Сталося самогубство. Трагедія у поліції. Буде призначено службове розслідування
Як зазначають очевидці у тг-каналах, на місці працюють відповідні служби, перекритий заїзд до цвинтаря.
