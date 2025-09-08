$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 3308 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 9892 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 15958 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 21558 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 36111 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59406 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 73950 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79418 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122479 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 104097 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 122468 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 104087 перегляди
У Кривому Розі поліцейський застрелився в авто зі службової зброї

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Оперуповноважений кримінальної поліції вчинив самогубство в службовому авто. За фактом інциденту призначено службове розслідування.

У Кривому Розі поліцейський застрелився в авто зі службової зброї

У Кривому Розі трагічно загинув оперуповноважений кримінальної поліції - чоловік застрелився в авто зі службової зброї після нічного чергування. За фактом інциденту призначено службове розслідування. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.

Деталі

В мережі з'явилась інформація про трагедію, яка сталася у середмісті: уповноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління вранці начебто повинен був здати зброю після чергування, але замість цього - наклав на себе руки в службовому авто. У поліції цю інформацію підтвердили.

Сталося самогубство. Трагедія у поліції. Буде призначено службове розслідування

- додали у пресслужбі.

Як зазначають очевидці у тг-каналах, на місці працюють відповідні служби, перекритий заїзд до цвинтаря.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку, що вбив власну 82-річну бабусю у Кривому Розі. Зловмисник вдарив її сокирою та гантелею, потім підпалив квартиру і намагався підпалити навчальний заклад.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Дніпро (місто)
Кривий Ріг