Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю
Київ • УНН
У Кривому Розі суд призначив 10 років ув'язнення 16-річному хлопцю за вбивство 82-річної бабусі. Він вдарив її сокирою та гантелею, потім підпалив квартиру і намагався підпалити навчальний заклад.
У Кривому Розі суд призначив покарання 16-річному хлопцю, який виявився причетним до вбивства своєї бабусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Деталі
За даними слідства, злочин стався у вересні минулого року: до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир у Покровському районі міста. 16-річний хлопець вдарив сокирою та гантелею по голові літню жінку, яка була його бабусею. Від отриманих травм жінка померла на місці: на момент смерті їй було 82 роки.
Після цього він намагався приховати сліди злочину, для чого підпалив квартиру загиблої бабусі. Крім того, він взяв із собою пляшку з легкозаймистою речовиною та пішов до одного з навчальних закладів міста, аби його підпалити. Він зайшов до будівлі та кинув пляшку на підлогу. Однак злочин не було доведено до кінця.
Йому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство);
- ч. 2 ст. 15 (Замах на вбивство);
- ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).
Суд визнав хлопця винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.
