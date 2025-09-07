$41.350.00
7 вересня, 06:34
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 27852 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 47780 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 63619 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 93950 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 78337 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51915 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55784 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 75633 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 37118 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Кривому Розі суд призначив 10 років ув'язнення 16-річному хлопцю за вбивство 82-річної бабусі. Він вдарив її сокирою та гантелею, потім підпалив квартиру і намагався підпалити навчальний заклад.

Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

У Кривому Розі суд призначив покарання 16-річному хлопцю, який виявився причетним до вбивства своєї бабусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Деталі

За даними слідства, злочин стався у вересні минулого року: до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир у Покровському районі міста. 16-річний хлопець вдарив сокирою та гантелею по голові літню жінку, яка була його бабусею. Від отриманих травм жінка померла на місці: на момент смерті їй було 82 роки.

Після цього він намагався приховати сліди злочину, для чого підпалив квартиру загиблої бабусі. Крім того, він взяв із собою пляшку з легкозаймистою речовиною та пішов до одного з навчальних закладів міста, аби його підпалити. Він зайшов до будівлі та кинув пляшку на підлогу. Однак злочин не було доведено до кінця.

Йому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство);
    • ч. 2 ст. 15 (Замах на вбивство);
      • ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

        Суд визнав хлопця винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

        Нагадаємо

        Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який вбив свою 17-річну сестру в Білій Церкві Київської області. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

        Євген Устименко

