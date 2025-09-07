Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню
Киев • УНН
В Кривом Роге суд назначил 10 лет заключения 16-летнему парню за убийство 82-летней бабушки. Он ударил ее топором и гантелью, затем поджег квартиру и пытался поджечь учебное заведение.
В Кривом Роге суд назначил наказание 16-летнему парню, который оказался причастным к убийству своей бабушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
Детали
По данным следствия, преступление произошло в сентябре прошлого года: в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в Покровском районе города. 16-летний парень ударил топором и гантелью по голове пожилую женщину, которая была его бабушкой. От полученных травм женщина скончалась на месте: на момент смерти ей было 82 года.
После этого он пытался скрыть следы преступления, для чего поджег квартиру погибшей бабушки. Кроме того, он взял с собой бутылку с легковоспламеняющимся веществом и пошел в одно из учебных заведений города, чтобы его поджечь. Он зашел в здание и бросил бутылку на пол. Однако преступление не было доведено до конца.
Ему объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство);
- ч. 2 ст. 15 (Покушение на убийство);
- ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
