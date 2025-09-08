В Кривом Роге полицейский застрелился в авто из служебного оружия
Киев • УНН
Оперуполномоченный криминальной полиции совершил самоубийство в служебном авто. По факту инцидента назначено служебное расследование.
В Кривом Роге трагически погиб оперуполномоченный криминальной полиции - мужчина застрелился в авто из служебного оружия после ночного дежурства. По факту инцидента назначено служебное расследование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепра.
Детали
В сети появилась информация о трагедии, которая произошла в центре города: уполномоченный криминальной полиции Криворожского районного управления утром якобы должен был сдать оружие после дежурства, но вместо этого - покончил с собой в служебном авто. В полиции эту информацию подтвердили.
Произошло самоубийство. Трагедия в полиции. Будет назначено служебное расследование
Как отмечают очевидцы в тг-каналах, на месте работают соответствующие службы, перекрыт заезд к кладбищу.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше, убившему собственную 82-летнюю бабушку в Кривом Роге. Злоумышленник ударил ее топором и гантелью, затем поджег квартиру и пытался поджечь учебное заведение.